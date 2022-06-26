FACUA informa

Boletín semanal número 713
26/06/2022

FACUA Sevilla firma un acuerdo de colaboración con Emasesa para fomentar el ahorro de agua

FACUA pide al Ayuntamiento de Valladolid que restablezca el pago en efectivo en los autobuses urbanos

Huelgas: FACUA reclama a Transportes inspectores en aeropuertos y un protocolo de información con AENA

La AEPD multa a una tienda online denunciada por FACUA que aparenta pertenecer a las Fuerzas Armadas

FACUA advierte al Cádiz CF de posibles irregularidades en el procedimiento para el cambio de localidades

Marc Anthony en Madrid: los usuarios que entraron tarde por las colas pueden reclamar devoluciones

FACUA critica que el PSOE eluda gravar a las eléctricas y se limite a anunciar otra bajada del IVA

FACUA Sevilla insta al Sadus a devolver parte de la cuota tras cerrar la sala fitness de Los Bermejales

FACUA Madrid solicita a la Consejería de Sanidad que dote de recursos a los centros sanitarios de Leganés

BBVA devuelve a un socio de FACUA 1.780 euros sustraídos de su cuenta mientras dormía la siesta

Los afectados por la huelga de personal de cabina de EasyJet podrán reclamar compensaciones, señala FACUA

FACUA Madrid logra que la Consejería de Hacienda elimine su línea de alto coste 901

Fallece Rafael Sánchez de los Reyes, uno de los fundadores de FACUA Sevilla

FACUA Madrid se reúne con Unión por Leganés para presentarle sus propuestas en materia de consumo

FACUA CV denuncia la falta de representación de las asociaciones de consumidores en los Consejos de Salud

Huelga de pilotos de Air France y Transavia: estos son tus derechos si te ves afectado

FACUA Cádiz celebra dos talleres 'online' sobre las agencias de viajes

Caja Rural del Sur devuelve casi 12.000 euros a una víctima de 'smishing' tras la reclamación de FACUA

FACUA Galicia mantiene una reunión con el Instituto Galego de Consumo

FACUA denuncia a una plataforma de 'trading' por negar el derecho de desistimiento a sus clientes

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