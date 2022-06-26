FACUA informa
Boletín semanal número 713
26/06/2022
FACUA Sevilla firma un acuerdo de colaboración con Emasesa para fomentar el ahorro de agua
FACUA pide al Ayuntamiento de Valladolid que restablezca el pago en efectivo en los autobuses urbanos
Huelgas: FACUA reclama a Transportes inspectores en aeropuertos y un protocolo de información con AENA
La AEPD multa a una tienda online denunciada por FACUA que aparenta pertenecer a las Fuerzas Armadas
FACUA advierte al Cádiz CF de posibles irregularidades en el procedimiento para el cambio de localidades
Marc Anthony en Madrid: los usuarios que entraron tarde por las colas pueden reclamar devoluciones
FACUA critica que el PSOE eluda gravar a las eléctricas y se limite a anunciar otra bajada del IVA
FACUA Sevilla insta al Sadus a devolver parte de la cuota tras cerrar la sala fitness de Los Bermejales
FACUA Madrid solicita a la Consejería de Sanidad que dote de recursos a los centros sanitarios de Leganés
BBVA devuelve a un socio de FACUA 1.780 euros sustraídos de su cuenta mientras dormía la siesta
Los afectados por la huelga de personal de cabina de EasyJet podrán reclamar compensaciones, señala FACUA
FACUA Madrid logra que la Consejería de Hacienda elimine su línea de alto coste 901
Fallece Rafael Sánchez de los Reyes, uno de los fundadores de FACUA Sevilla
FACUA Madrid se reúne con Unión por Leganés para presentarle sus propuestas en materia de consumo
FACUA CV denuncia la falta de representación de las asociaciones de consumidores en los Consejos de Salud
Huelga de pilotos de Air France y Transavia: estos son tus derechos si te ves afectado
FACUA Cádiz celebra dos talleres 'online' sobre las agencias de viajes
Caja Rural del Sur devuelve casi 12.000 euros a una víctima de 'smishing' tras la reclamación de FACUA
FACUA Galicia mantiene una reunión con el Instituto Galego de Consumo
FACUA denuncia a una plataforma de 'trading' por negar el derecho de desistimiento a sus clientes
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