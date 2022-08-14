FACUA informa

Boletín semanal número 720
14/08/2022

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FACUA Córdoba consigue que Endesa Energía XXI anule a un socio una factura de luz de más de 2.800 euros

FACUA lanza el podcast 'Calambrazos: Historias eléctricas'

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Tras la denuncia de FACUA, la Clínica Asturias de Oviedo incorpora un teléfono de atención gratuito

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