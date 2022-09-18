FACUA informa
Boletín semanal número 725
18/09/2022
FACUA Castilla y León participa en el Día Vecinal 2022 de Valladolid
FACUA Galicia denuncia a Ambulancias Rías Baixas por tener un número 902 como teléfono para urgencias
FACUA Jaén se reúne con el Ayuntamiento de Linares para presentarle sus propuestas en materia de consumo
FACUA Cádiz critica que la Junta se niegue a estudiar la posibilidad de implantar una tasa turística
FACUA Sevilla lamenta que el Ayuntamiento no le haya escuchado para su campaña de apoyo al comercio local
FACUA Madrid insta al Gobierno de Ayuso a reabrir de inmediato las Urgencias de la Atención Primaria
Vodafone anula una factura de 1.750 euros por llamadas a números 806 tras la reclamación de FACUA
FACUA reclama al Gobierno que aplique la ley de comercio y fije precios máximos a los alimentos básicos
FACUA logra que BBVA Allianz Seguros aumente en más de un 50% la indemnización ofrecida por un siniestro
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