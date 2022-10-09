FACUA informa

Boletín semanal número 728
09/10/2022

FACUA denuncia a un 'food truck' por emitir facturas con un importe inferior al que vendía la comida

FACUA Sevilla celebra una charla formativa 'online' sobre transportes

FACUA Castilla y León exige un traslado de los contenedores de la Residencia de Mayores El Sotillo

FACUA lanza el vídeo pódcast '¿Qué pasa con la luz?'

MásMóvil indemniza con 1.472 euros a un socio de FACUA por permitir una portabilidad sin su autorización

FACUA Sevilla se suma a la movilización que Marea Blanca convocará por el deterioro de la sanidad pública

FACUA alerta de eléctricas que modifican fraudulentamente los contratos para aplicar el tope al gas

FACUA Madrid critica que la nueva Ley de Servicios Sociales de Ayuso fomente la privatización

FACUA Córdoba presenta 'Salmarina y el Planeta Tierra', su tercera obra infantil

El Ayuntamiento incumple su promesa de crear una mesa sobre los cortes de luz, denuncia FACUA Sevilla

La factura de la luz acumula entre enero y septiembre una subida interanual del 70%

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