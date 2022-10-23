FACUA informa
Boletín semanal número 730
23/10/2022
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FACUA Sevilla celebra una charla 'online' en El Castillo de las Guardas sobre consumo responsable
Tras la denuncia de FACUA, Naturgy reactiva la contratación 'online' para sus tarifas reguladas
FACUA Madrid exige a la Comunidad que priorice la sanidad pública por encima de intereses privados
Si has sufrido daños por consumir los frutos secos con cuerpos metálicos, puedes reclamar indemnizaciones
Condenan a EVO a devolver a una socia de FACUA 557 euros cargados erróneamente en un cajero de Indonesia
Cataluña multa con 40.000 euros a Ryanair por dificultar el reembolso de vuelos cancelados por la Covid
FACUA Sevilla imparte un taller al centro de adultos Fátima de Marchena sobre transporte y ocio 'online'
FACUA participa en las jornadas 'Cómo mejorar el bono social eléctrico' organizadas por CCOO
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Naturgy pone trabas para contratar las tarifas reguladas de luz y gas eliminando el formulario de su web
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