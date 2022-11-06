FACUA informa

Boletín semanal número 732
06/11/2022

FACUA Andalucía participa en el IX Encuentro Técnico de Juntas Arbitrales de Consumo de Andalucía

BBVA devuelve casi 4.500 euros a una víctima de 'smishing' tras la reclamación de FACUA Málaga

Cataluña zanja con una ridícula multa de 3.000 euros que Wizz Air no facilite un teléfono gratuito

FACUA Cádiz imparte tres talleres sobre el nuevo bono social eléctrico y la aplicación del tope al gas

FACUA denuncia a Iberdrola ante la CNMC por ocultar a los buscadores la web de sus tarifas reguladas

Halloween: Los afectados por la fiesta clausurada en Sevilla tienen derecho a reembolso e indemnizaciones

La factura de la luz experimenta en octubre su primera bajada interanual en 21 meses

FACUA exige controles en las fiestas de Halloween para garantizar la seguridad de los asistentes

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