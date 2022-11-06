FACUA informa
Boletín semanal número 732
06/11/2022
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BBVA devuelve casi 4.500 euros a una víctima de 'smishing' tras la reclamación de FACUA Málaga
Cataluña zanja con una ridícula multa de 3.000 euros que Wizz Air no facilite un teléfono gratuito
FACUA Cádiz imparte tres talleres sobre el nuevo bono social eléctrico y la aplicación del tope al gas
FACUA denuncia a Iberdrola ante la CNMC por ocultar a los buscadores la web de sus tarifas reguladas
Halloween: Los afectados por la fiesta clausurada en Sevilla tienen derecho a reembolso e indemnizaciones
La factura de la luz experimenta en octubre su primera bajada interanual en 21 meses
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