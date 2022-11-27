FACUA informa
Boletín semanal número 735
27/11/2022
FACUA Cádiz organiza un encuentro con los afectados por el cierre del centro estético La Divina
FACUA Sevilla se suma a la movilización del 26 de noviembre en defensa de la sanidad pública andaluza
FACUA Sevilla organiza un debate en defensa de la sanidad pública
FACUA denuncia a las gasolineras Enerplus por mostrar a una autostopista como premio por lavar el coche
FACUA Extremadura apoya la manifestación en defensa de la sanidad pública de este 26 de noviembre
FACUA participa en un acto del Ministerio de Consumo sobre el blanqueamiento ecológico
FACUA Castilla y León se suma a las movilizaciones convocadas por CCOO y UGT en defensa de la democracia
Cuelan 1.700 euros en productos a una anciana y después le niegan su derecho a cancelar el contrato
Black Friday: el 85% de los consumidores cree que la gran mayoría de comercios lanza falsos descuentos
FACUA considera raquíticas las medidas para los hipotecados acordadas por el Gobierno con la banca
La jueza del caso Magrudis abre juicio oral contra seis acusados por el brote de listeriosis
FACUA Sevilla reclama a la Diputación políticas de protección al consumidor para su presupuesto de 2023
FACUA Málaga informa a los afectados por el cierre del centro de estética La Divina
FACUA Córdoba presenta sus alegaciones a las tarifas del taxi de la capital para 2023
FACUA Sevilla celebra unas jornadas de debate sobre la sanidad pública este 24 de noviembre
FACUA Madrid celebra una jornada sobre suministros básicos de la luz, el agua y el gas
FACUA denuncia al Grupo MásMóvil por un grave agujero de seguridad en su protocolo de portabilidades
La Junta oculta a FACUA Andalucía las acciones acordadas con la banca para mejorar la atención a mayores
FACUA Sevilla imparte dos nuevos talleres sobre consumerismo y consumo sostenible
FACUA Asturias imparte dos charlas sobre los derechos de los usuarios en el suministro eléctrico
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio