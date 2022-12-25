FACUA informa
Boletín semanal número 739
25/12/2022
FACUA Catalunya, reconocida por su labor en educación y defensa de los consumidores por parte de la CET
Fijar precios máximos a los alimentos básicos, la opción más reclamada por los consumidores al Gobierno
FACUA denuncia a 16 compañías aéreas que siguen sin facilitar teléfonos gratuitos de atención al usuario
BBVA, condenado a devolver a un socio de FACUA 1.600 euros que le sustrajeron para comprar criptomonedas
FACUA Sevilla apoya las reivindicaciones de Marea Blanca planteadas en su reunión con la Junta
FACUA Sevilla recibe la visita de alumnos de la Fundación Sopeña
Lotería de Navidad: FACUA advierte de los fraudes que pueden sufrir los consumidores con sus décimos
El 92% de los usuarios valencianos no aprecian mejoría en la atención al cliente de los bancos
FACUA denuncia la falta de transporte escolar gratuito en zonas rurales de Aragón
FACUA Madrid celebra una sesión formativa sobre consumo responsable y la historia de la asociación
FACUA Comunidad Valenciana insta a Sanidad a solventar urgentemente el colapso de los hospitales
FACUA Asturias denuncia que el Ayuntamiento de Cangas del Narcea se desentiende de las carreteras
FACUA lamenta que el Gobierno no ofrezca soluciones para reforzar la línea de bus Castro Urdiales-Bilbao
FACUA Andalucía urge a Caixabank que explique el cobro de seguros no solicitados a temporeras en Huelva
FACUA Castilla y León imparte tres charlas sobre arbitraje de consumo
FACUA Comunidad Valenciana celebra dos charlas sobre los derechos de los usuarios de entidades bancarias
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