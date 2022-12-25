FACUA informa

Boletín semanal número 739
25/12/2022

FACUA Catalunya, reconocida por su labor en educación y defensa de los consumidores por parte de la CET

Fijar precios máximos a los alimentos básicos, la opción más reclamada por los consumidores al Gobierno

FACUA denuncia a 16 compañías aéreas que siguen sin facilitar teléfonos gratuitos de atención al usuario

BBVA, condenado a devolver a un socio de FACUA 1.600 euros que le sustrajeron para comprar criptomonedas

FACUA Sevilla apoya las reivindicaciones de Marea Blanca planteadas en su reunión con la Junta

FACUA Sevilla recibe la visita de alumnos de la Fundación Sopeña

Lotería de Navidad: FACUA advierte de los fraudes que pueden sufrir los consumidores con sus décimos

El 92% de los usuarios valencianos no aprecian mejoría en la atención al cliente de los bancos

FACUA denuncia la falta de transporte escolar gratuito en zonas rurales de Aragón

FACUA Madrid celebra una sesión formativa sobre consumo responsable y la historia de la asociación

FACUA Comunidad Valenciana insta a Sanidad a solventar urgentemente el colapso de los hospitales

FACUA Asturias denuncia que el Ayuntamiento de Cangas del Narcea se desentiende de las carreteras

FACUA lamenta que el Gobierno no ofrezca soluciones para reforzar la línea de bus Castro Urdiales-Bilbao

FACUA Andalucía urge a Caixabank que explique el cobro de seguros no solicitados a temporeras en Huelva

FACUA Castilla y León imparte tres charlas sobre arbitraje de consumo

FACUA Comunidad Valenciana celebra dos charlas sobre los derechos de los usuarios de entidades bancarias

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos