FACUA informa

Boletín semanal número 740
01/01/2023

Un análisis de FACUA Sevilla detecta precios en las VTC hasta un 57% más caros que en el taxi

El recibo de la luz experimenta una bajada interanual del 36% en diciembre, según el análisis de FACUA

FACUA insta a comunidades y ayuntamientos a hacer inspecciones exhaustivas en las fiestas de fin de año

Un juzgado de Valencia investiga a Cristina Seguí por difundir vídeos de las niñas violadas en Burjassot

Multada la empresa de los buses comarcales de Pamplona tras la denuncia de FACUA por incumplir trayectos

Las subidas de precios empeoran la dieta de las familias: 8 de cada 10 compran alimentos de menos calidad

FACUA lamenta que el Gobierno renuncie a intervenir los precios de los alimentos con márgenes inflados

FACUA Madrid insta a Ayuso a construir una infraestructura de paso elevado entre Getafe y Villaverde Alto

FACUA Málaga exige a la Junta conocer los informes negativos de los comedores escolares de la provincia

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