FACUA informa

Boletín semanal número 742
15/01/2023

FACUA amplía su denuncia contra grandes cadenas por no repercutir la bajada del IVA a todos los alimentos

En 2022 pagamos la factura eléctrica más cara de la historia: 1.539 euros para el usuario medio

FACUA pidió a Ribera en 2021 sacar la nuclear y la hidroeléctrica de la subasta marginalista

FACUA Extremadura comparece en la Asamblea para presentar sus alegaciones al proyecto de ley de aguas

FACUA Madrid abre en Alcorcón un nuevo punto de información en la Comunidad

Cataluña abre expediente a Clínica Bofill por no disponer de un teléfono gratuito de atención

8 de cada 10 consumidores creen que la gran mayoría de comercios falsean descuentos en las rebajas

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