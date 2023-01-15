FACUA informa
Boletín semanal número 742
15/01/2023
FACUA amplía su denuncia contra grandes cadenas por no repercutir la bajada del IVA a todos los alimentos
En 2022 pagamos la factura eléctrica más cara de la historia: 1.539 euros para el usuario medio
FACUA pidió a Ribera en 2021 sacar la nuclear y la hidroeléctrica de la subasta marginalista
FACUA Extremadura comparece en la Asamblea para presentar sus alegaciones al proyecto de ley de aguas
FACUA Madrid abre en Alcorcón un nuevo punto de información en la Comunidad
Cataluña abre expediente a Clínica Bofill por no disponer de un teléfono gratuito de atención
8 de cada 10 consumidores creen que la gran mayoría de comercios falsean descuentos en las rebajas
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