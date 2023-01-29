FACUA informa
Boletín semanal número 744
29/01/2023
FACUA Madrid apoya una propuesta de ley para promover un suministro mínimo vital de agua
FACUA Sevilla recibe la visita de alumnos del Centro de formación El Arenal
FACUA se suma a una iniciativa que pretende alcanzar una generación libre de tabaco y nicotina para 2030
La OCU oculta los salarios de sus máximos responsables, vulnerando la Ley de Transparencia
FACUA Andalucía exige explicaciones a la Junta por el apagón en la Sierra de Cádiz
FACUA Sevilla aconseja a los usuarios sobre la regulación y el uso de los productos cosméticos
FACUA Cádiz recuerda a los usuarios que pueden negarse a ser atendidos en hospitales concertados
FACUA Madrid alerta del cierre de la clínica odontológica DentalGetafe
Vehículos, energía y banca fueron los sectores más denunciados por los consumidores en FACUA en 2022
La OCU también cobró comisiones de Cepsa por captarle clientes de luz y gas
Cambio ilegal de compañía: FACUA logra anular 8.350 euros facturados por el gas de un edificio de vecinos
FACUA insta a Cajamar a bonificar un mes las cuentas con cuota de mantenimiento por su caída del servicio
FACUA Madrid reclama al Ayuntamiento de Leganés mejoras urgentes en el servicio de recogida de basuras
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