FACUA informa

Boletín semanal número 744
29/01/2023

FACUA Madrid apoya una propuesta de ley para promover un suministro mínimo vital de agua

FACUA Sevilla recibe la visita de alumnos del Centro de formación El Arenal

FACUA se suma a una iniciativa que pretende alcanzar una generación libre de tabaco y nicotina para 2030

La OCU oculta los salarios de sus máximos responsables, vulnerando la Ley de Transparencia

FACUA Andalucía exige explicaciones a la Junta por el apagón en la Sierra de Cádiz

FACUA Sevilla aconseja a los usuarios sobre la regulación y el uso de los productos cosméticos

FACUA Cádiz recuerda a los usuarios que pueden negarse a ser atendidos en hospitales concertados

FACUA Madrid alerta del cierre de la clínica odontológica DentalGetafe

Vehículos, energía y banca fueron los sectores más denunciados por los consumidores en FACUA en 2022

La OCU también cobró comisiones de Cepsa por captarle clientes de luz y gas

Cambio ilegal de compañía: FACUA logra anular 8.350 euros facturados por el gas de un edificio de vecinos

FACUA insta a Cajamar a bonificar un mes las cuentas con cuota de mantenimiento por su caída del servicio

FACUA Madrid reclama al Ayuntamiento de Leganés mejoras urgentes en el servicio de recogida de basuras

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