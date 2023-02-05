FACUA informa
Boletín semanal número 745
05/02/2023
FACUA Córdoba critica que la nueva ordenanza del taxi se aprobará sin contar con la sociedad civil
FACUA Extremadura insta al Ayuntamiento de Valencia del Ventoso a garantizar la calidad de su agua
FACUA denuncia a un restaurante segoviano por ofrecer agua del grifo "gratis" pero cobrar por servirla
FACUA Córdoba denuncia el ninguneo a los componentes de la Comisión Municipal de Comercio Ambulante
4 de cada 10 alimentos analizados por FACUA han subido precios por encima del 30% en solo un año
FACUA Málaga critica que el Ayuntamiento obvia la participación en la elaboración de su Plan de Vivienda
Tras las denuncias de FACUA, MRW ya facilita un teléfono gratuito de atención al consumidor
FACUA Sevilla asesora a los usuarios sobre productos financieros
Este ha sido el enero con la factura de la luz más baja en 14 años: cae un 49,5% a nivel interanual
FACUA Catalunya impartirá una sesión informativa sobre suministros básicos
No, Garzón no ha creado las subvenciones a las asociaciones de consumidores: es un bulo de The Objective
FACUA Sevilla aconseja a los usuarios sobre el sistema arbitral de consumo
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