FACUA informa
Boletín semanal número 750
12/03/2023
Una empresa suplanta a FACUA para vender supuestos productos terapéuticos
FACUA critica que Calviño rehúse convocarla a la reunión sobre el código bancario de buenas prácticas
FACUA Madrid insta a la Consejería de Sanidad a paralizar el macroaparcamiento del Hospital Niño Jesús
El Ayuntamiento de Madrid reconoce los problemas de BiciMad y reembolsará lo cobrado desde el martes
FACUA critica la pasividad de Consumo para obligar a las empresas a disponer de un seguro obligatorio
Archivada la querella del exlíder de Vox en Andalucía contra Rubén Sánchez por revelación de secretos
¿Cuál fue El Peor (y más Machista) Anuncio del Año en 2022? Ya puedes votar #ElAnuncioMásMachista
8M: FACUA se suma a la lucha feminista y demanda el fin de la discriminación de las mujeres
FACUA critica que el Gobierno no tome ninguna medida eficaz para frenar la subida de precios en alimentos
Tras la denuncia de FACUA, multan con 56.000 euros a Vodafone por no entregar la grabación de un contrato
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