FACUA informa
Boletín semanal número 751
19/03/2023
FACUA Madrid vuelve a pedir al Ayuntamiento que acabe de forma urgente con las "cocinas fantasma"
Continúa la escalada de precios en alimentos básicos: Uno de cada tres se ha encarecido en marzo
FACUA critica que Bruselas trate de reafirmar el sistema marginalista en la reforma del mercado eléctrico
Vivanta Dental: los usuarios pueden resolver sus contratos ante incumplimientos, advierte FACUA Málaga
FACUA Madrid insta al Ayuntamiento de Legánes a solventar las deficiencias de su teléfono de atención 010
Cierre de clínicas Hendonai: Los usuarios pueden reclamar el dinero de los tratamientos no finalizados
FACUA Sevilla imparte dos charlas formativas en institutos sobre mecanismos de resolución de conflictos
FACUA Córdoba pone en marcha un año más un ciclo de talleres sobre consumo responsable
Endesa, CaixaBank y Vodafone, nominadas en la 13ª edición de los premios a La Peor Empresa del Año
Alertan de proteínas de la leche no declaradas en lotes de petisús y hojaldres de vainilla Maltitol
FACUA sale a la calle en 18 ciudades este 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores
Retiran un lote del medicamento Tutukon solución oral por incumplir las normas correctas de fabricación
Vodafone devuelve 900 euros a un socio de FACUA al que suplantaron para usar dos líneas desde Marruecos
FACUA denuncia a la aseguradora Celside por trabas para darse de baja
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