FACUA informa

Boletín semanal número 751
19/03/2023

FACUA Madrid vuelve a pedir al Ayuntamiento que acabe de forma urgente con las "cocinas fantasma"

Continúa la escalada de precios en alimentos básicos: Uno de cada tres se ha encarecido en marzo

FACUA critica que Bruselas trate de reafirmar el sistema marginalista en la reforma del mercado eléctrico

Vivanta Dental: los usuarios pueden resolver sus contratos ante incumplimientos, advierte FACUA Málaga

FACUA Madrid insta al Ayuntamiento de Legánes a solventar las deficiencias de su teléfono de atención 010

Cierre de clínicas Hendonai: Los usuarios pueden reclamar el dinero de los tratamientos no finalizados

FACUA Sevilla imparte dos charlas formativas en institutos sobre mecanismos de resolución de conflictos

FACUA Córdoba pone en marcha un año más un ciclo de talleres sobre consumo responsable

Endesa, CaixaBank y Vodafone, nominadas en la 13ª edición de los premios a La Peor Empresa del Año

Alertan de proteínas de la leche no declaradas en lotes de petisús y hojaldres de vainilla Maltitol

FACUA sale a la calle en 18 ciudades este 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores

Retiran un lote del medicamento Tutukon solución oral por incumplir las normas correctas de fabricación

Vodafone devuelve 900 euros a un socio de FACUA al que suplantaron para usar dos líneas desde Marruecos

FACUA denuncia a la aseguradora Celside por trabas para darse de baja

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