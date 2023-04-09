FACUA informa

Boletín semanal número 754
09/04/2023

FACUA Cádiz organiza una asamblea para tratar la situación de los comedores escolares de Jerez

FACUA Catalunya imparte una formación sobre la factura de la luz y el bono social en la Fundación Prevent

Ordenan la retirada de una marca de harina de centeno al detectar la presencia de un hongo alucinógeno

Pepper Money devuelve a una usuaria 2.300 euros por tratamientos en Dentix que pagó y nunca le terminaron

FACUA Sevilla imparte una formación sobre reclamaciones en La Algaba

FACUA Andalucía denuncia la discriminación a personas mayores en las comunicaciones del SAS

FACUA Madrid se reúne con Unidas Podemos para presentarle sus propuestas en materia de consumo

La cesta que enamora de Eroski: 3 de cada 4 alimentos analizados por FACUA no han bajado de precio

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