FACUA informa
Boletín semanal número 754
09/04/2023
FACUA Cádiz organiza una asamblea para tratar la situación de los comedores escolares de Jerez
FACUA Catalunya imparte una formación sobre la factura de la luz y el bono social en la Fundación Prevent
Ordenan la retirada de una marca de harina de centeno al detectar la presencia de un hongo alucinógeno
Pepper Money devuelve a una usuaria 2.300 euros por tratamientos en Dentix que pagó y nunca le terminaron
FACUA Sevilla imparte una formación sobre reclamaciones en La Algaba
FACUA Andalucía denuncia la discriminación a personas mayores en las comunicaciones del SAS
FACUA Madrid se reúne con Unidas Podemos para presentarle sus propuestas en materia de consumo
La cesta que enamora de Eroski: 3 de cada 4 alimentos analizados por FACUA no han bajado de precio
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