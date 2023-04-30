FACUA informa
Boletín semanal número 757
30/04/2023
FACUA Madrid participa en los plenos municipales de Alcorcón y Leganés para pedir mejoras en las ciudades
FACUA Madrid traslada sus medidas de Consumo a la candidatura del PSOE a la Comunidad
FACUA critica la falta de ambición de la decepcionante ley de atención a la clientela
FACUA Sevilla llama a defender el Área Sanitaria de Osuna en la manifestación del sábado 29 de abril
"Por ser Feria": FACUA Sevilla denuncia a un casetero por un recargo ilegal en los tiques
FACUA Extremadura presenta 35 propuestas de Consumo a la candidatura de Cs al Ayuntamiento de Badajoz
FACUA pide a los consistorios sancionar a los restaurantes decorados con plantas artificiales inflamables
FACUA Euskadi expone ante el Parlamento vasco las irregularidades en los precios de los alimentos
FACUA pide a Consumo que no demore seis meses la publicación de multas a empresas de juegos de azar
FACUA Madrid reclama a la Consejería de Sanidad un mayor número de pediatras en los centros de salud
FACUA pide inspecciones en los restaurantes Burro Canaglia de las nueve ciudades donde opera la cadena
FACUA Extremadura pide al Gobierno de Fernández Vara soluciones frente al deterioro de la Sanidad Pública
BBVA devuelve 1.400 euros a un socio de FACUA al que estafaron con dos cargos en Amazon y Marketplace
FACUA Córdoba pide incrementar los controles e inspecciones durante las Cruces de mayo
El restaurante incendiado en Madrid tenía un equipamiento distinto al de la licencia de cocina de 1997
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