FACUA informa

Boletín semanal número 758
07/05/2023

FACUA denuncia al Grupo Seguros RGA por impedir a sus clientes acudir a vías judiciales o arbitrales

FACUA Madrid participa en la VI Feria de Asociaciones de Getafe

La consejera andaluza de Empleo deja fuera del debate sobre la regulación comercial a FACUA

FACUA Sevilla lleva al Centro de Formación Profesional Sopeña una formación sobre derechos del consumidor

El presidente de FACUA Galicia se reúne con la candidata de Cs a la Alcaldía de Lugo

FACUA lleva a los tribunales a Yelmo Cines por no permitir el acceso con bebida y comida comprada fuera

FACUA Sevilla insta al Patronato del Real Alcázar a que cumpla la ley y permita el pago en metálico

Las ofertas de gas natural del mercado libre son hasta un 177% más caras que la tarifa regulada

Iberdrola se ve obligada a indemnizar con 600 euros a un socio de FACUA por un corte de electricidad

FACUA denuncia a la empresa Damas por deficiencias en la línea de autobús Castilblanco-Burguillos-Sevilla

FACUA Catalunya imparte formación en Habitatges amb Serveis per a Gent Gran Camí Antic de València

FACUA Cádiz celebra su asamblea anual de socios y el 40 aniversario de su constitución

FACUA Euskadi exige a Transportes que mantenga la gestión pública del control aéreo de Bilbao-Loui

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