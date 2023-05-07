FACUA informa
Boletín semanal número 758
07/05/2023
FACUA denuncia al Grupo Seguros RGA por impedir a sus clientes acudir a vías judiciales o arbitrales
FACUA Madrid participa en la VI Feria de Asociaciones de Getafe
La consejera andaluza de Empleo deja fuera del debate sobre la regulación comercial a FACUA
FACUA Sevilla lleva al Centro de Formación Profesional Sopeña una formación sobre derechos del consumidor
El presidente de FACUA Galicia se reúne con la candidata de Cs a la Alcaldía de Lugo
FACUA lleva a los tribunales a Yelmo Cines por no permitir el acceso con bebida y comida comprada fuera
FACUA Sevilla insta al Patronato del Real Alcázar a que cumpla la ley y permita el pago en metálico
Las ofertas de gas natural del mercado libre son hasta un 177% más caras que la tarifa regulada
Iberdrola se ve obligada a indemnizar con 600 euros a un socio de FACUA por un corte de electricidad
FACUA denuncia a la empresa Damas por deficiencias en la línea de autobús Castilblanco-Burguillos-Sevilla
FACUA Catalunya imparte formación en Habitatges amb Serveis per a Gent Gran Camí Antic de València
FACUA Cádiz celebra su asamblea anual de socios y el 40 aniversario de su constitución
FACUA Euskadi exige a Transportes que mantenga la gestión pública del control aéreo de Bilbao-Loui
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