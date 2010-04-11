FACUA informa
Boletín semanal número 76
11/04/2010
FACUA celebra en Sevilla su 6ª Asamblea General
Los consumidores cordobeses plantearon 292 consultas y reclamaciones en el primer trimestre de 2010
Más de un año después de la primera alerta, sigue apareciendo en el mercado 'calzado tóxico'
FACUA demanda cambios normativos para garantizar transparencia y sanciones ante defectos de seguridad en automóviles
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