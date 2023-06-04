FACUA informa
Boletín semanal número 762
04/06/2023
FACUA Cádiz organiza dos talleres online sobre los derechos de los usuarios en el transporte aéreo
Un juzgado de Linares sentencia a favor de una anciana a la que una energética reclamaba una deuda falsa
Tras la denuncia de FACUA Andalucía, la Junta multará a Uber por no facilitar datos para reclamar
FACUA denuncia al Pirata Beach Festival de Gandía por impedir el acceso con comida y bebida del exterior
¿Qué derechos tienen los usuarios de centros concertados de atención a personas mayores dependientes?
FACUA denuncia a una web que simula ser de la DGT para cobrar 9 euros por la etiqueta ambiental
Rebaja del IVA: FACUA denuncia ante el Defensor del Pueblo la inacción de la CNMC con las subidas
FACUA Madrid insta a modificar las rejillas de ventilación del Metro para mejorar la seguridad vial
¿Afectado por retrasos de vuelos a Budapest por la final de la Europa League? Estos son tus derechos
FACUA Sevilla exige al Ayuntamiento que cumpla la ley y habilite un teléfono gratuito en Lipasam
Mesas electorales: FACUA pide a la JEC que incluya viajes familiares entre las causas de exención
FACUA Castilla-La Mancha celebra su Asamblea General de Socios
El Colegio Notarial de Valencia pide indebidamente 600 euros por abrir un expediente matrimonial
Tras la denuncia de FACUA, Andalucía decide multar a Acciona Mobility por no dar datos para reclamar
FACUA Catalunya se reúne con el Ayuntamiento de Terrassa para tratar la gestión del agua en el municipio
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