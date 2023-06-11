FACUA informa
Boletín semanal número 763
11/06/2023
Revelación de secretos: la Audiencia archiva la querella del exlíder andaluz de Vox contra Rubén Sánchez
23J: La JEC acepta los viajes como eximente para estar en mesa electoral, como reclamaba FACUA
Los afectados por la cancelación de la jornada del jueves del Primavera Sound tienen derecho al reembolso
FACUA Comunidad Valenciana organiza una charla sobre alimentación y hábitos de consumo
La Fundación FACUA arranca la 3ª fase de su programa de fortalecimiento de asociaciones latinoamericanas
El Ministerio de Consumo investiga a 7 aerolíneas por el cobro del equipaje de mano denunciado por FACUA
El gobierno municipal de Córdoba pretende aprobar ahora actas de cuatro años atrás
FACUA denuncia a una treintena de inmobiliarias por vulnerar la ley de vivienda
FACUA Extremadura llama a la participación en las convocatorias en defensa de la Sanidad Pública
FACUA Madrid solicita al gobierno de Isabel Díaz Ayuso celeridad en el pago del Bono de Alquiler Joven
Andalucía multará a Yego por incluir cláusulas abusivas en sus contratos y no ofrecer datos para reclamar
Cataluña multa a la Clínica Bofill de Girona tras la denuncia de FACUA por no tener un teléfono gratuito
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