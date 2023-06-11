FACUA informa

Boletín semanal número 763
11/06/2023

Revelación de secretos: la Audiencia archiva la querella del exlíder andaluz de Vox contra Rubén Sánchez

23J: La JEC acepta los viajes como eximente para estar en mesa electoral, como reclamaba FACUA

Los afectados por la cancelación de la jornada del jueves del Primavera Sound tienen derecho al reembolso

FACUA Comunidad Valenciana organiza una charla sobre alimentación y hábitos de consumo

La Fundación FACUA arranca la 3ª fase de su programa de fortalecimiento de asociaciones latinoamericanas

El Ministerio de Consumo investiga a 7 aerolíneas por el cobro del equipaje de mano denunciado por FACUA

El gobierno municipal de Córdoba pretende aprobar ahora actas de cuatro años atrás

FACUA denuncia a una treintena de inmobiliarias por vulnerar la ley de vivienda

FACUA Extremadura llama a la participación en las convocatorias en defensa de la Sanidad Pública

FACUA Madrid solicita al gobierno de Isabel Díaz Ayuso celeridad en el pago del Bono de Alquiler Joven

Andalucía multará a Yego por incluir cláusulas abusivas en sus contratos y no ofrecer datos para reclamar

Cataluña multa a la Clínica Bofill de Girona tras la denuncia de FACUA por no tener un teléfono gratuito

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