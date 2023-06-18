FACUA informa

Boletín semanal número 764
18/06/2023

FACUA denuncia al Boombastic Festival por no permitir el acceso al recinto con comida y bebida

FACUA Sevilla imparte una acción formativa sobre sanidad en Dos Hermanas en colaboración con Cruz Roja

4 de cada 10 alimentos afectados por la rebaja del IVA se encarecieron durante el primer semestre del año

FACUA Sevilla apoya la concentración convocada por Marea Blanca en defensa de la Sanidad Pública

El festival O Son do Camiño rectifica y sí permitirá el acceso con bebidas y alimentos del exterior

FACUA considera decepcionante y peligrosa la nueva regulación de las asociaciones de consumidores

FACUA Galicia denuncia al festival O Son do Camiño por impedir el acceso al recinto con comida y bebida

BBVA devuelve 1.000 euros a un socio de FACUA al que suplantaron para comprar criptomonedas desde Dublín

FACUA Castilla y León insta a los ayuntamientos a no discriminar en las tarifas de las piscinas públicas

FACUA y la Red de Medios Comunitarios firman un acuerdo para difundir el pódcast En Ocasiones Veo Fraudes

FACUA Madrid exige que se revise la autorización ambiental otorgada a la planta siderúrgica de Corrugados

FACUA Madrid solicita a Renfe una apuesta clara por la red de Cercanías en toda la región madrileña

FACUA Cádiz ofrece talleres online sobre cómo actuar ante la inclusión de datos en un fichero de morosos

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