FACUA informa
Boletín semanal número 764
18/06/2023
FACUA denuncia al Boombastic Festival por no permitir el acceso al recinto con comida y bebida
FACUA Sevilla imparte una acción formativa sobre sanidad en Dos Hermanas en colaboración con Cruz Roja
4 de cada 10 alimentos afectados por la rebaja del IVA se encarecieron durante el primer semestre del año
FACUA Sevilla apoya la concentración convocada por Marea Blanca en defensa de la Sanidad Pública
El festival O Son do Camiño rectifica y sí permitirá el acceso con bebidas y alimentos del exterior
FACUA considera decepcionante y peligrosa la nueva regulación de las asociaciones de consumidores
FACUA Galicia denuncia al festival O Son do Camiño por impedir el acceso al recinto con comida y bebida
BBVA devuelve 1.000 euros a un socio de FACUA al que suplantaron para comprar criptomonedas desde Dublín
FACUA Castilla y León insta a los ayuntamientos a no discriminar en las tarifas de las piscinas públicas
FACUA y la Red de Medios Comunitarios firman un acuerdo para difundir el pódcast En Ocasiones Veo Fraudes
FACUA Madrid exige que se revise la autorización ambiental otorgada a la planta siderúrgica de Corrugados
FACUA Madrid solicita a Renfe una apuesta clara por la red de Cercanías en toda la región madrileña
FACUA Cádiz ofrece talleres online sobre cómo actuar ante la inclusión de datos en un fichero de morosos
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