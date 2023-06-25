FACUA informa
Boletín semanal número 765
25/06/2023
FACUA Andalucía pide participación social activa en la gestión del agua desde la Universidad de Sevilla
FACUA Córdoba logra que una eléctrica anule a un socio facturas de luz por importe de 9.260 euros
FACUA inicia una batería de denuncias contra festivales por impedir la entrada con comida y bebida
FACUA Andalucía solicita al gobierno andaluz celeridad en el pago del Bono de Alquiler Joven
FACUA Sevilla imparte dos formaciones sobre el suministro eléctrico y los requisitos del bono social
Los pilotos de Air Europa, en huelga hasta el 2 de julio: Estos son tus derechos si cancelan tu vuelo
FACUA Sevilla denuncia al Icónica Fest por impedir el acceso con comidas y bebidas del exterior
FACUA Granada y CCOO renuevan su convenio de colaboración para defender a trabajadores y consumidores
En Ocasiones Veo Fraudes, ahora en Canal Red
FACUA Madrid exige un nuevo plan de ruidos y revisar las autorizaciones del Mad Cool
FACUA Almería renueva su convenio con CCOO para la defensa de trabajadores y consumidores de la provincia
FACUA Sevilla insta al Betis a entregar la camiseta de homenaje a Joaquín a los asistentes al partido
FACUA Andalucía participa en la presentación en la Hispalense de un modelo para abordar la sequía
La aseguradora Celside devuelve casi 3.000 euros que cobró fraudulentamente a un socio de FACUA
FACUA denuncia a Eulen por impedir el acceso con comida y bebida al concierto de Antílopez en Sevilla
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