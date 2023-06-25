FACUA informa

Boletín semanal número 765
25/06/2023

FACUA Andalucía pide participación social activa en la gestión del agua desde la Universidad de Sevilla

FACUA Córdoba logra que una eléctrica anule a un socio facturas de luz por importe de 9.260 euros

FACUA inicia una batería de denuncias contra festivales por impedir la entrada con comida y bebida

FACUA Andalucía solicita al gobierno andaluz celeridad en el pago del Bono de Alquiler Joven

FACUA Sevilla imparte dos formaciones sobre el suministro eléctrico y los requisitos del bono social

Los pilotos de Air Europa, en huelga hasta el 2 de julio: Estos son tus derechos si cancelan tu vuelo

FACUA Sevilla denuncia al Icónica Fest por impedir el acceso con comidas y bebidas del exterior

FACUA Granada y CCOO renuevan su convenio de colaboración para defender a trabajadores y consumidores

En Ocasiones Veo Fraudes, ahora en Canal Red

FACUA Madrid exige un nuevo plan de ruidos y revisar las autorizaciones del Mad Cool

FACUA Almería renueva su convenio con CCOO para la defensa de trabajadores y consumidores de la provincia

FACUA Sevilla insta al Betis a entregar la camiseta de homenaje a Joaquín a los asistentes al partido

FACUA Andalucía participa en la presentación en la Hispalense de un modelo para abordar la sequía

La aseguradora Celside devuelve casi 3.000 euros que cobró fraudulentamente a un socio de FACUA

FACUA denuncia a Eulen por impedir el acceso con comida y bebida al concierto de Antílopez en Sevilla

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