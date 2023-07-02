FACUA informa
Boletín semanal número 766
02/07/2023
FACUA Galicia y la Plataforma de Vecinos Lugo Centro acuerdan acciones comunes en defensa del consumidor
Los afectados por los cortes de electricidad en Sevilla tienen derecho a indemnizaciones
Episodio 16 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA con Rubén Sánchez
FACUA Cádiz denuncia a la distribuidora de Endesa por una subida de tensión en el Coto de Bornos
Tras la denuncia de FACUA, el Ayuntamiento de Leioa frena a Yelmo Cines por el acceso con comida y bebida
¿Cansado del spam telefónico? FACUA te ayuda a denunciarlo
FACUA denuncia al Puro Latino por cláusulas abusivas y discriminación a personas con movilidad reducida
Los asistentes al Granada Latina pueden pedir el reembolso por la cancelación del 'show' de Nicky Jam
FACUA Castilla y León reclama la reapertura del Centro de Salud del Silo en Burgos tras 5 años de obras
FACUA denuncia a Lidl ante Consumo por publicidad engañosa al ofertar descuentos falsos en sus productos
FACUA Andalucía imparte una formación a afiliados de CCOO sobre los abusos típicos en verano
La matriz de OCU en Luxemburgo cobra 1,4 millones de HP tras renunciar a demandar a la multinacional
FACUA Sevilla pide explicaciones a E-distribución por dejar a cientos de vecinos sin luz más de 12 horas
Glam Special Pride: los afectados por la fiesta clausurada en Río Sevilla tienen derecho al reembolso
Informan de la retirada de un maquillaje corrector de Essence por contaminación bacteriológica
FACUA Andalucía reclama la continuidad de la atención telefónica personalizada en Salud Responde
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio