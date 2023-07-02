FACUA informa

Boletín semanal número 766
02/07/2023

FACUA Galicia y la Plataforma de Vecinos Lugo Centro acuerdan acciones comunes en defensa del consumidor

Los afectados por los cortes de electricidad en Sevilla tienen derecho a indemnizaciones

Episodio 16 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA con Rubén Sánchez

FACUA Cádiz denuncia a la distribuidora de Endesa por una subida de tensión en el Coto de Bornos

Tras la denuncia de FACUA, el Ayuntamiento de Leioa frena a Yelmo Cines por el acceso con comida y bebida

¿Cansado del spam telefónico? FACUA te ayuda a denunciarlo

FACUA denuncia al Puro Latino por cláusulas abusivas y discriminación a personas con movilidad reducida

Los asistentes al Granada Latina pueden pedir el reembolso por la cancelación del 'show' de Nicky Jam

FACUA Castilla y León reclama la reapertura del Centro de Salud del Silo en Burgos tras 5 años de obras

FACUA denuncia a Lidl ante Consumo por publicidad engañosa al ofertar descuentos falsos en sus productos

FACUA Andalucía imparte una formación a afiliados de CCOO sobre los abusos típicos en verano

La matriz de OCU en Luxemburgo cobra 1,4 millones de HP tras renunciar a demandar a la multinacional

FACUA Sevilla pide explicaciones a E-distribución por dejar a cientos de vecinos sin luz más de 12 horas

Glam Special Pride: los afectados por la fiesta clausurada en Río Sevilla tienen derecho al reembolso

Informan de la retirada de un maquillaje corrector de Essence por contaminación bacteriológica

FACUA Andalucía reclama la continuidad de la atención telefónica personalizada en Salud Responde

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