FACUA informa

Boletín semanal número 767
09/07/2023

Pulseras 'cashless': FACUA denuncia al Mad Cool por cobrar la gestión de devolución del dinero no gastado

FACUA Sevilla pide al Ayuntamiento convocar de urgencia una mesa sectorial ante los apagones de luz

FACUA Euskadi reclama al Gobierno Vasco medidas frente al emergente vertedero del camino de Okendotegi

FACUA Euskadi denuncia el cierre y las restricciones horarias en verano en los centros de salud

FACUA se reúne con Podemos para presentarle sus propuestas en materia de consumo para las Generales

Retiran un lote de Dacarbazina, medicamento contra el cáncer, por degradación de su principio activo

23J: FACUA presenta sus 13 propuestas en materia de protección de los derechos de los consumidores

FACUA Catalunya critica que el Govern salga al rescate de la banca frente al cierre masivo de sucursales

FACUA denuncia a la productora de 'El Hormiguero' por la publicidad encubierta de un mezcal por Maluma

BBVA devuelve casi 3.000 euros sustraídos a una usuaria a la que suplantaron la identidad

FACUA Castilla y León denuncia la situación límite del centro de tratamiento de residuos de Valladolid

FACUA denuncia a Twitter por modificar sus condiciones sin notificación previa a los usuarios

Leroy Merlín alerta de un fallo de seguridad en una luz de noche quitamiedos para niños

FACUA Sevilla denuncia el cierre de la mayoría de centros de salud durante las tardes hasta septiembre

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