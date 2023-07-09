FACUA informa
Boletín semanal número 767
09/07/2023
Pulseras 'cashless': FACUA denuncia al Mad Cool por cobrar la gestión de devolución del dinero no gastado
FACUA Sevilla pide al Ayuntamiento convocar de urgencia una mesa sectorial ante los apagones de luz
FACUA Euskadi reclama al Gobierno Vasco medidas frente al emergente vertedero del camino de Okendotegi
FACUA Euskadi denuncia el cierre y las restricciones horarias en verano en los centros de salud
FACUA se reúne con Podemos para presentarle sus propuestas en materia de consumo para las Generales
Retiran un lote de Dacarbazina, medicamento contra el cáncer, por degradación de su principio activo
23J: FACUA presenta sus 13 propuestas en materia de protección de los derechos de los consumidores
FACUA Catalunya critica que el Govern salga al rescate de la banca frente al cierre masivo de sucursales
FACUA denuncia a la productora de 'El Hormiguero' por la publicidad encubierta de un mezcal por Maluma
BBVA devuelve casi 3.000 euros sustraídos a una usuaria a la que suplantaron la identidad
FACUA Castilla y León denuncia la situación límite del centro de tratamiento de residuos de Valladolid
FACUA denuncia a Twitter por modificar sus condiciones sin notificación previa a los usuarios
Leroy Merlín alerta de un fallo de seguridad en una luz de noche quitamiedos para niños
FACUA Sevilla denuncia el cierre de la mayoría de centros de salud durante las tardes hasta septiembre
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