FACUA informa
Boletín semanal número 772
13/08/2023
Rebaja del IVA: Competencia ha elaborado un informe a la medida de los intereses de las grandes cadenas
Alertan de la presencia de fragmentos de plástico en caramelos Cup Cake Candy procedentes de China
Prohibido sentarse solo en un restaurante: FACUA considera que es una práctica contraria a la ley
FACUA advierte de los chiringuitos con el TPV "averiado" de forma permanente
Si te ves afectado por la huelga de Ryanair convocada en Bélgica, estos son tus derechos
Detenido un comercial de una eléctrica por formalizar un contrato a un tercero sin su consentimiento
Denunciadas por FACUA desde 2021: Consumo expedienta a aerolíneas por no facilitar teléfonos gratuitos
La OCU oculta los nombres de la mayoría de miembros de su Comité de Dirección
FACUA Galicia denuncia al Resurrection Fest por imponer la pulsera cashless y quedarse con dinero
Alertan de la presencia del fármaco tadalafilo en unas barritas de miel afrodisiacas fabricadas en España
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