FACUA informa

Boletín semanal número 772
13/08/2023

Rebaja del IVA: Competencia ha elaborado un informe a la medida de los intereses de las grandes cadenas

Alertan de la presencia de fragmentos de plástico en caramelos Cup Cake Candy procedentes de China

Prohibido sentarse solo en un restaurante: FACUA considera que es una práctica contraria a la ley

FACUA advierte de los chiringuitos con el TPV "averiado" de forma permanente

Si te ves afectado por la huelga de Ryanair convocada en Bélgica, estos son tus derechos

Detenido un comercial de una eléctrica por formalizar un contrato a un tercero sin su consentimiento

Denunciadas por FACUA desde 2021: Consumo expedienta a aerolíneas por no facilitar teléfonos gratuitos

La OCU oculta los nombres de la mayoría de miembros de su Comité de Dirección

FACUA Galicia denuncia al Resurrection Fest por imponer la pulsera cashless y quedarse con dinero

Alertan de la presencia del fármaco tadalafilo en unas barritas de miel afrodisiacas fabricadas en España

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