FACUA informa

Boletín semanal número 774
27/08/2023

FACUA denuncia al festival Canela Party por quedarse con dinero no consumido de la pulsera 'cashless'

OCU niega ahora que firmase el acuerdo que anunció con Facebook por el que retiró una demanda millonaria

FACUA denuncia a SegurCaixa Adeslas por obstaculizar el derecho del consumidor a interponer reclamaciones

FACUA denuncia webs que simulan ser de registros civiles provinciales para expedir certificados oficiales

FACUA denuncia a la promotora del concierto de Harry Styles en Madrid por la caótica gestión de acceso

Tras la denuncia de FACUA, Fiscalía investiga si Naturgy manipuló de forma delictiva el mercado eléctrico

Cancelaciones de festivales: FACUA insiste en obligar a las empresas a tener seguros que cubran quiebras

FACUA denuncia a Autocines de Madrid y Málaga por no permitir el acceso con comida y bebida del exterior

El Ministerio de Consumo investiga decenas de acuerdos de la OCU con empresas tras una denuncia de FACUA

Cobrar por cortar un sándwich o poner un plato vacío: así pueden tomarte el pelo en algunos restaurantes

FACUA denuncia al Bilbao Blues Festival por imponer pagos con tarjeta de crédito y otras irregularidades

FACUA denuncia a MSC Cruises por obligar a los pasajeros a abonar una propina al personal de los cruceros

Vuelta al cole: FACUA aconseja comparar precios y evitar las compras compulsivas

FACUA CV denuncia al Zevra Festival de Cullera por imponer un pago extra para volver a entrar al recinto

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