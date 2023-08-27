FACUA informa
Boletín semanal número 774
27/08/2023
FACUA denuncia al festival Canela Party por quedarse con dinero no consumido de la pulsera 'cashless'
OCU niega ahora que firmase el acuerdo que anunció con Facebook por el que retiró una demanda millonaria
FACUA denuncia a SegurCaixa Adeslas por obstaculizar el derecho del consumidor a interponer reclamaciones
FACUA denuncia webs que simulan ser de registros civiles provinciales para expedir certificados oficiales
FACUA denuncia a la promotora del concierto de Harry Styles en Madrid por la caótica gestión de acceso
Tras la denuncia de FACUA, Fiscalía investiga si Naturgy manipuló de forma delictiva el mercado eléctrico
Cancelaciones de festivales: FACUA insiste en obligar a las empresas a tener seguros que cubran quiebras
FACUA denuncia a Autocines de Madrid y Málaga por no permitir el acceso con comida y bebida del exterior
El Ministerio de Consumo investiga decenas de acuerdos de la OCU con empresas tras una denuncia de FACUA
Cobrar por cortar un sándwich o poner un plato vacío: así pueden tomarte el pelo en algunos restaurantes
FACUA denuncia al Bilbao Blues Festival por imponer pagos con tarjeta de crédito y otras irregularidades
FACUA denuncia a MSC Cruises por obligar a los pasajeros a abonar una propina al personal de los cruceros
Vuelta al cole: FACUA aconseja comparar precios y evitar las compras compulsivas
FACUA CV denuncia al Zevra Festival de Cullera por imponer un pago extra para volver a entrar al recinto
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