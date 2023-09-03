FACUA informa
Boletín semanal número 775
03/09/2023
FACUA Cádiz imparte dos talleres dirigidos a inquilinos sobre la ley por el derecho a la vivienda
Cierre de Corporación Capilar: los afectados tienen hasta el 14 de septiembre para comunicar sus créditos
FACUA Málaga pone en marcha un nuevo ciclo formativo 'online' sobre derechos de los consumidores
TAP Portugal devuelve casi 4.000 euros a una socia de FACUA que no pudo viajar por la Covid-19
FACUA Cádiz insta al Ayuntamiento a aclarar si permitirá el acceso a la Gran Regata con comida y bebida
Protección de Datos sanciona con 10.000 euros la grabación y difusión de un desconocido para denigrarlo
El 48% de los alimentos afectados por la rebaja del IVA se han encarecido en lo que va de 2023
La Junta de Andalucía multa con 8.000 euros a Acciona Mobility por no facilitar datos para reclamar
FACUA denuncia al Vive Latino Zaragoza por prohibir el acceso con comidas y bebidas del exterior
IPC: FACUA reclama al Gobierno medidas para recortar los elevados márgenes de petroleras y energéticas
FACUA denuncia al Festival Gigante de Alcalá de Henares por impedir el acceso con comidas y bebidas
FACUA urge al Gobierno a publicar sin más demora las frutas y hortalizas que se podrán vender envasadas
Consumo niega a FACUA financiación para investigar y denunciar fraudes porque le provoca "presión social"
Aldi retira el entrecot de vaca rubia gallega El Mercado por no cumplir "estándares de calidad"
FACUA denuncia al festival Cala Mijas por impedir el acceso con comida y bebida del exterior
FACUA denuncia al Atlantic Fest por solicitar a los asistentes datos protegidos sobre su salud
FACUA denuncia unas cápsulas "milagrosas" por suplantar identidades de famosos como reclamo publicitario
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