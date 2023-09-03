FACUA informa

Boletín semanal número 775
03/09/2023

FACUA Cádiz imparte dos talleres dirigidos a inquilinos sobre la ley por el derecho a la vivienda

Cierre de Corporación Capilar: los afectados tienen hasta el 14 de septiembre para comunicar sus créditos

FACUA Málaga pone en marcha un nuevo ciclo formativo 'online' sobre derechos de los consumidores

TAP Portugal devuelve casi 4.000 euros a una socia de FACUA que no pudo viajar por la Covid-19

FACUA Cádiz insta al Ayuntamiento a aclarar si permitirá el acceso a la Gran Regata con comida y bebida

Protección de Datos sanciona con 10.000 euros la grabación y difusión de un desconocido para denigrarlo

El 48% de los alimentos afectados por la rebaja del IVA se han encarecido en lo que va de 2023

La Junta de Andalucía multa con 8.000 euros a Acciona Mobility por no facilitar datos para reclamar

FACUA denuncia al Vive Latino Zaragoza por prohibir el acceso con comidas y bebidas del exterior

IPC: FACUA reclama al Gobierno medidas para recortar los elevados márgenes de petroleras y energéticas

FACUA denuncia al Festival Gigante de Alcalá de Henares por impedir el acceso con comidas y bebidas

FACUA urge al Gobierno a publicar sin más demora las frutas y hortalizas que se podrán vender envasadas

Consumo niega a FACUA financiación para investigar y denunciar fraudes porque le provoca "presión social"

Aldi retira el entrecot de vaca rubia gallega El Mercado por no cumplir "estándares de calidad"

FACUA denuncia al festival Cala Mijas por impedir el acceso con comida y bebida del exterior

FACUA denuncia al Atlantic Fest por solicitar a los asistentes datos protegidos sobre su salud

FACUA denuncia unas cápsulas "milagrosas" por suplantar identidades de famosos como reclamo publicitario

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