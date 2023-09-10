FACUA informa
Boletín semanal número 776
10/09/2023
FACUA Cádiz ofrece dos formaciones gratuitas sobre la subida de los tipos de interés de las hipotecas
FACUA denuncia al Luna Sur Festival por obstaculizar el derecho del consumidor a interponer reclamaciones
FACUA Cádiz exige a la Junta que mejore el servicio de ambulancias del Hospital Puerta del Mar
FACUA Jaén y CCOO renuevan su convenio de colaboración para defender a trabajadores y consumidores
Lidl retira el limpiador de la marca Robbyrob "con fragancia a albaricoque" denunciado por FACUA
FACUA Sevilla respalda las protestas de Marea Blanca por la Sanidad Pública en la zona básica de Estepa
Sanidad alerta del uso de topiramato en embarazadas por riesgo de trastornos de neurodesarrollo en fetos
FACUA denuncia a la promotora del Karnanfest por incumplir el contrato al cancelar la actuación de Kaze
FACUA insta a Renfe a solucionar el caos provocado por las cancelaciones de trenes debido a la DANA
DANA: Si has perdido un billete de transporte a causa del temporal, puedes reclamar su devolución
Iberdrola abona 122 euros a un socio de FACUA al que recortaron la compensación de autoconsumo que acordó
FACUA denuncia al Medusa Festival por cobrar por devolver el dinero no consumido de la pulsera 'cashless'
FACUA explica a los afectados por la DANA cómo pueden reclamar los daños
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio