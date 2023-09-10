FACUA informa

Boletín semanal número 776
10/09/2023

FACUA Cádiz ofrece dos formaciones gratuitas sobre la subida de los tipos de interés de las hipotecas

FACUA denuncia al Luna Sur Festival por obstaculizar el derecho del consumidor a interponer reclamaciones

FACUA Cádiz exige a la Junta que mejore el servicio de ambulancias del Hospital Puerta del Mar

FACUA Jaén y CCOO renuevan su convenio de colaboración para defender a trabajadores y consumidores

Lidl retira el limpiador de la marca Robbyrob "con fragancia a albaricoque" denunciado por FACUA

FACUA Sevilla respalda las protestas de Marea Blanca por la Sanidad Pública en la zona básica de Estepa

Sanidad alerta del uso de topiramato en embarazadas por riesgo de trastornos de neurodesarrollo en fetos

FACUA denuncia a la promotora del Karnanfest por incumplir el contrato al cancelar la actuación de Kaze

FACUA insta a Renfe a solucionar el caos provocado por las cancelaciones de trenes debido a la DANA

DANA: Si has perdido un billete de transporte a causa del temporal, puedes reclamar su devolución

Iberdrola abona 122 euros a un socio de FACUA al que recortaron la compensación de autoconsumo que acordó

FACUA denuncia al Medusa Festival por cobrar por devolver el dinero no consumido de la pulsera 'cashless'

FACUA explica a los afectados por la DANA cómo pueden reclamar los daños

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