FACUA informa

Boletín semanal número 780
08/10/2023

Comedores escolares: FACUA Cádiz denuncia de nuevo la existencia de cláusulas abusivas en los contratos

FACUA Sevilla imparte varias formaciones sobre derechos de los consumidores

FACUA insta a los ayuntamientos a publicar los resultados de las inspecciones a hostelería y discotecas

FACUA denuncia a cuatro festivales por pedir a los asistentes datos protegidos sobre su salud

FACUA Andalucía presenta una queja ante el Defensor del Pueblo por la gestión del Bono de Alquiler Joven

FACUA detecta incrementos de precios de hasta el 75% en solo un mes en aceites de oliva virgen extra

FACUA Comunidad Valenciana imparte una charla sobre consumo en la Universidad de València

Equipaje de mano: FACUA celebra que el Europarlamento impulse una norma comunitaria similar a la española

Cierre de Happy Láser: Los usuarios pueden reclamar el dinero de los tratamientos no finalizados

FACUA Málaga pone en marcha el proyecto 'Consumo responsable, sin perder derechos'

Sentencia pionera: Luis Pineda coloca carteles en las calles con su condena por lanzar bulos sobre FACUA

"Abono por calidad individual": FACUA denuncia a Endesa ante la CNMC por aplicar cargos indebidos

Tras denunciar FACUA, multan al Córdoba CF con 1.000 euros por cláusulas abusivas en los abonos 20/21

FACUA Sevilla critica las subidas de hasta el 200% en las tasas municipales de cementerio para 2024

FACUA denuncia al festival Jardín de las Delicias de Madrid por imponer el pago con la pulsera 'cashless'

Tras las denuncias de FACUA Córdoba dan instrucciones a la Policía Local para vigilar a la grúa municipal

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