FACUA informa
Boletín semanal número 780
08/10/2023
Comedores escolares: FACUA Cádiz denuncia de nuevo la existencia de cláusulas abusivas en los contratos
FACUA Sevilla imparte varias formaciones sobre derechos de los consumidores
FACUA insta a los ayuntamientos a publicar los resultados de las inspecciones a hostelería y discotecas
FACUA denuncia a cuatro festivales por pedir a los asistentes datos protegidos sobre su salud
FACUA Andalucía presenta una queja ante el Defensor del Pueblo por la gestión del Bono de Alquiler Joven
FACUA detecta incrementos de precios de hasta el 75% en solo un mes en aceites de oliva virgen extra
FACUA Comunidad Valenciana imparte una charla sobre consumo en la Universidad de València
Equipaje de mano: FACUA celebra que el Europarlamento impulse una norma comunitaria similar a la española
Cierre de Happy Láser: Los usuarios pueden reclamar el dinero de los tratamientos no finalizados
FACUA Málaga pone en marcha el proyecto 'Consumo responsable, sin perder derechos'
Sentencia pionera: Luis Pineda coloca carteles en las calles con su condena por lanzar bulos sobre FACUA
"Abono por calidad individual": FACUA denuncia a Endesa ante la CNMC por aplicar cargos indebidos
Tras denunciar FACUA, multan al Córdoba CF con 1.000 euros por cláusulas abusivas en los abonos 20/21
FACUA Sevilla critica las subidas de hasta el 200% en las tasas municipales de cementerio para 2024
FACUA denuncia al festival Jardín de las Delicias de Madrid por imponer el pago con la pulsera 'cashless'
Tras las denuncias de FACUA Córdoba dan instrucciones a la Policía Local para vigilar a la grúa municipal
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