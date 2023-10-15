FACUA informa
Boletín semanal número 781
15/10/2023
FACUA Madrid imparte un taller 'online' sobre reclamaciones en los sectores aéreo y hotelero
FACUA Extremadura mantiene una reunión sobre políticas de consumo con el Ayuntamiento de Cáceres
FACUA Sevilla imparte una formación online sobre reclamaciones al alumnado del Ceper Fátima de Marchena
FACUA Cádiz participa en la octava edición de la Escuela de Consumo de la UCA
FACUA Jaén asesora a los consumidores sobre sus derechos en el sector de las telecomunicaciones
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