FACUA informa

Boletín semanal número 781
15/10/2023

FACUA Madrid imparte un taller 'online' sobre reclamaciones en los sectores aéreo y hotelero

FACUA Extremadura mantiene una reunión sobre políticas de consumo con el Ayuntamiento de Cáceres

FACUA Sevilla imparte una formación online sobre reclamaciones al alumnado del Ceper Fátima de Marchena

FACUA Cádiz participa en la octava edición de la Escuela de Consumo de la UCA

FACUA Jaén asesora a los consumidores sobre sus derechos en el sector de las telecomunicaciones

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