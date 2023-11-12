FACUA informa
Boletín semanal número 785
12/11/2023
FACUA Euskadi denuncia deficiencias en comedores escolares de centros públicos en Gipuzkoa
FACUA Comunidad Valenciana insta a solucionar las interrupciones constantes en Cercanías
Consumo impone multas de entre 10.000 euros y 5 millones a 30 operadores de juegos y apuestas
FACUA alerta de una campaña de 'phishing' que suplanta a Movistar para obtener datos bancarios
Aceite de oliva: FACUA denuncia en la CNMC a 8 supermercados por precios idénticos en sus marcas blancas
FACUA Madrid se reúne con el PSOE para presentarle sus reivindicaciones en materia de consumo
La Xunta multa con solo 7.500 euros a dos festivales por quedarse ilegalmente decenas de miles de euros
FACUA Sevilla imparte una charla informativa sobre mecanismos de resolución de conflictos
FACUA denuncia a Air Nostrum por dejar en tierra a pasajeros para ceder su avión al Sevilla FC
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