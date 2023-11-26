FACUA informa

Boletín semanal número 787
26/11/2023

FACUA Sevilla celebra una charla en La Roda de Andalucía sobre cómo reclamar

FACUA Sevilla imparte una charla formativa sobre el suministro eléctrico en Osuna

¿Afectado por la huelga de Renfe? Estos son tus derechos si sufres una cancelación o un retraso

FACUA Catalunya imparte una charla sobre suministros básicos en el Casal de Gent Gran Ca l’Isidret

Black Friday: El 94% de los consumidores cree que no hay suficientes controles para detectar fraudes

FACUA Asturias imparte dos charlas informativas en Gijón sobre cómo defenderse contra el 'phishing'

FACUA denuncia a Ticketmaster por obligar a realizar donaciones al comprar entradas para Luis Miguel

FACUA Córdoba presenta sus alegaciones a la propuesta de descansos del sector del taxi para 2024

FACUA Euskadi exige al Gobierno Vasco que garantice el correcto saneamiento de sus costas

El Consejo Extremeño de Consumidores excluye a FACUA Extremadura sin explicar los motivos

FACUA Euskadi reclama al Servicio Vasco de Salud que aumente el número de pediatras en la comunidad

FACUA Madrid celebra la tercera edición de sus Jornadas del Consumidor Vulnerable

FACUA lamenta la pérdida de protagonismo de las políticas de Consumo en el organigrama del nuevo Gobierno

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