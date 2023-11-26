FACUA informa
Boletín semanal número 787
26/11/2023
FACUA Sevilla celebra una charla en La Roda de Andalucía sobre cómo reclamar
FACUA Sevilla imparte una charla formativa sobre el suministro eléctrico en Osuna
¿Afectado por la huelga de Renfe? Estos son tus derechos si sufres una cancelación o un retraso
FACUA Catalunya imparte una charla sobre suministros básicos en el Casal de Gent Gran Ca l’Isidret
Black Friday: El 94% de los consumidores cree que no hay suficientes controles para detectar fraudes
FACUA Asturias imparte dos charlas informativas en Gijón sobre cómo defenderse contra el 'phishing'
FACUA denuncia a Ticketmaster por obligar a realizar donaciones al comprar entradas para Luis Miguel
FACUA Córdoba presenta sus alegaciones a la propuesta de descansos del sector del taxi para 2024
FACUA Euskadi exige al Gobierno Vasco que garantice el correcto saneamiento de sus costas
El Consejo Extremeño de Consumidores excluye a FACUA Extremadura sin explicar los motivos
FACUA Euskadi reclama al Servicio Vasco de Salud que aumente el número de pediatras en la comunidad
FACUA Madrid celebra la tercera edición de sus Jornadas del Consumidor Vulnerable
FACUA lamenta la pérdida de protagonismo de las políticas de Consumo en el organigrama del nuevo Gobierno
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