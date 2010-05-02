FACUA informa
Boletín semanal número 79
02/05/2010
Equilibrium, tercera marca de 'pulseras milagro' denunciada por FACUA
Consumur y la Asociación de Trabajadores de la Región de Murcia firman un convenio de colaboración
FACUA denuncia las pulseras Power Balance ante las autoridades sanitarias
Llamada a revisión de vehículos Renault Gran Modus por un defecto en la sujeción del asiento trasero
FACUA Catalunya se reúne con la Agencia Catalana de Consumo
Ordenan la retirada de 19 cadenas para chupetes por riesgo de asfixia, atrapamiento y lesiones diversas
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