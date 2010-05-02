FACUA informa

Boletín semanal número 79
02/05/2010

Equilibrium, tercera marca de 'pulseras milagro' denunciada por FACUA

Consumur y la Asociación de Trabajadores de la Región de Murcia firman un convenio de colaboración

FACUA denuncia las pulseras Power Balance ante las autoridades sanitarias

Llamada a revisión de vehículos Renault Gran Modus por un defecto en la sujeción del asiento trasero

FACUA Catalunya se reúne con la Agencia Catalana de Consumo

Ordenan la retirada de 19 cadenas para chupetes por riesgo de asfixia, atrapamiento y lesiones diversas

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos