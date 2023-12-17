FACUA informa
Boletín semanal número 790
17/12/2023
Huelga en Iberia en Navidad: estos son tus derechos si cancelan tu vuelo
FACUA denuncia a la Real Sociedad por discriminar a los aficionados del Betis por su origen o residencia
FACUA CyL pide investigar la granja porcina de Quintanilla del Coco tras las denuncias por mal estado
FACUA Madrid imparte una formación a afiliados de UGT sobre cómo entender la factura de la luz
FACUA detecta diferencias de hasta el 435% en la factura del agua de 57 ciudades en 2023
Airbnb devuelve 1.624 euros a una socia de FACUA por una reserva que no disfrutó debido a la Covid-19
FACUA Sevilla imparte una formación en materia de vivienda
FACUA Madrid celebra una sesión formativa sobre consumo responsable y ofertas trampa
FACUA Córdoba y CCOO renuevan su convenio de colaboración para defender a trabajadores y consumidores
El 83,3% de los madrileños considera necesario una mayor dotación de recursos para la educación pública
FACUA Catalunya expone sus dudas sobre el nuevo reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio