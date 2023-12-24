FACUA informa
Boletín semanal número 791
24/12/2023
Supermercados en Navidad: El precio de las uvas se ha disparado hasta un 227% en los últimos dos meses
¿Has comprado Lotería de Navidad? Ten cuidado ante posibles fraudes con los décimos
FACUA Sevilla critica que los cambios en las tarifas de Tussam beneficien principalmente a rentas altas
FACUA Asturias se reúne con la Dirección General de Consumo del Gobierno del Principado
FACUA Comunidad Valenciana imparte una charla sobre el funcionamiento de los Consejos de Salud
Cierran los Centros Ideal: Los usuarios pueden reclamar el dinero de tratamientos no finalizados
FACUA exige solventar las deficiencias de los autobuses interurbanos de Baleares
FACUA reclama al Gobierno que prorrogue para 2024 las medidas de apoyo a la ciudadanía
Fiscalía pide 4 años de cárcel para Cristina Seguí por difundir vídeos de las niñas violadas en Burjassot
FACUA Galicia pide al Sergas medidas urgentes para reducir las listas de espera en pacientes oncológicos
FACUA pide aumentar el número de unidades especializadas en el tratamiento de la esclerosis múltiple
FACUA Extremadura denuncia el cierre progresivo de oficinas bancarias en Badajoz
FACUA Madrid reclama al gobierno de Ayuso mejoras urgentes en los centros educativos públicos
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