FACUA informa
Boletín semanal número 795
21/01/2024
Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla: Javier Negre pierde otra causa judicial contra Rubén Sánchez
FACUA Sevilla te enseña todo lo que debes saber sobre la publicidad y sus efectos
Los afectados por el cierre de las clínicas estéticas Dorsia en Cataluña pueden reclamar el reembolso de los tratamientos no finalizados
FACUA Euskadi imparte tres charlas sobre consumo responsable y ciberdelincuencia en el Colegio Irlandesas de Leioa
La OCU recibe comisiones de una cadena de inmobiliarias a cambio de captarle clientes
FACUA espera que la nueva regulación del tabaco venga acompañada de inspecciones
FACUA Sevilla te informa sobre cómo ahorrar en tu suministro de agua
Cierra la clínica Caredent de Sabadell: los usuarios pueden pedir el reembolso de los tratamientos no finalizados
La bombona de butano sube un 5% hasta alcanzar los 15,89 euros
FACUA Sevilla te informa sobre los bonos sociales para acceder a los suministros básicos
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