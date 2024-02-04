FACUA informa
Boletín semanal número 797
04/02/2024
FACUA lamenta la miseria moral de un sector bancario que critica el impuesto del Gobierno mientras dispara sus beneficios
FACUA Cádiz rechaza la subida del 45% en la tasa de basura de los municipios del Campo de Gibraltar
FACUA Madrid solicita a la Consejería de Sanidad que garantice el personal suficiente en los centros de salud de Alcorcón
FACUA Sevilla recibe la visita del Movimento Consumatori Toscana de Italia
Andalucía multa a Lime con sólo 1.000 euros por no facilitar datos a los usuarios para reclamar
FACUA Euskadi imparte una charla sobre consumo en los talleres formativo-culturales de adultos de Salesianos Deusto
FACUA Madrid reclama al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que mejore la accesibilidad en la red sanitaria madrileña
Aceite de oliva, fresas y patatas lideran el ranking: estos son los alimentos con el IVA rebajado que más han subido en los últimos 12 meses
FACUA Extremadura pide indemnizaciones para los vecinos de las pedanías de Olivenza que sufren continuos cortes de luz
La Iniciativa Contra el Tarifazo del Agua de Málaga presenta un simulador online para destapar subidas de hasta un 60% en las facturas
La Junta de Andalucía deja un año más sin inspeccionar al sector bancario
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