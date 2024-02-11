FACUA informa
Boletín semanal número 798
11/02/2024
Huelga en Renfe: FACUA informa a los afectados de sus derechos ante cancelaciones o retrasos
FACUA Cádiz advierte del perjuicio para los usuarios de la provincia que supone el cierre del laboratorio técnico de Veiasa en San Fernando
FACUA Castilla y León se suma a la movilización en defensa de los valores democráticos de este sábado en Valladolid
FACUA Euskadi exige explicaciones a la Agencia Vasca del Agua ante la falta de expedientes sancionadores por vertidos no autorizados
FACUA insta al Gobierno a implantar de una vez un doble etiquetado que informe del precio en origen de los productos del campo
FACUA denuncia el grave problema de gestión en el servicio de limpieza pública de Zaragoza
El 83% de los consumidores considera que la rebaja del IVA en alimentos básicos ha sido ineficaz, según una encuesta de FACUA
FACUA denuncia a la promotora de los conciertos cancelados de Sandra y Thomas Anders (Modern Talking) por no devolver el dinero
Tras la denuncia de FACUA, Protección de Datos resuelve que la Comunidad de Madrid vulneró la ley con su portal Covid
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