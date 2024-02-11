FACUA informa

Boletín semanal número 798
11/02/2024

Huelga en Renfe: FACUA informa a los afectados de sus derechos ante cancelaciones o retrasos

FACUA Cádiz advierte del perjuicio para los usuarios de la provincia que supone el cierre del laboratorio técnico de Veiasa en San Fernando

FACUA Castilla y León se suma a la movilización en defensa de los valores democráticos de este sábado en Valladolid

FACUA Euskadi exige explicaciones a la Agencia Vasca del Agua ante la falta de expedientes sancionadores por vertidos no autorizados

FACUA insta al Gobierno a implantar de una vez un doble etiquetado que informe del precio en origen de los productos del campo

FACUA denuncia el grave problema de gestión en el servicio de limpieza pública de Zaragoza

El 83% de los consumidores considera que la rebaja del IVA en alimentos básicos ha sido ineficaz, según una encuesta de FACUA

Imagen: ItsMySeat.

FACUA denuncia a la promotora de los conciertos cancelados de Sandra y Thomas Anders (Modern Talking) por no devolver el dinero

Tras la denuncia de FACUA, Protección de Datos resuelve que la Comunidad de Madrid vulneró la ley con su portal Covid

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