FACUA informa
Boletín semanal número 799
18/02/2024
Tedi retira unas orugas de peluche por riesgo de asfixia al contener piezas pequeñas
FACUA Andalucía considera aberrante que la Junta asigne el aceite a colegios por el 28F a una empresa multada por alimentos en mal estado
FACUA Sevilla imparte una charla sobre la digitalización de servicios bancarios
Los bancos cobran hasta 12 euros por realizar transferencias inmediatas: en 2025 tendrán que dejar de hacerlo
FACUA Málaga critica la falta de accesibilidad y transparencia en el simulador 'online' de la factura del agua de Emasa
3 de cada 4 familias han reducido su gasto en productos y servicios para hacer frente a la subida de precios de los alimentos
FACUA rechaza los avales para la compra de vivienda del Gobierno y advierte de que sólo benefician a la banca
FACUA Córdoba denuncia el grave peligro que supone el cierre de las puertas del estadio Nuevo Arcángel con cadenas y candados
FACUA Catalunya exige a la Generalitat actuaciones para mejorar el servicio de ambulancias en el Camp de Tarragona
FACUA Sevilla rechaza la nueva ordenanza de veladores y pide al ayuntamiento más vigilancia para hacer cumplir la normativa
Las multas por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria se reducen a 3.300 euros de media y aún no hay ninguna por venta a pérdidas
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio