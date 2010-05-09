FACUA informa

Boletín semanal número 80
09/05/2010

La Escuela de Formación de FACUA imparte un curso en la Comunidad Valenciana

FACUA Málaga informa sobre la obligatoriedad de tener instalado el interruptor de control de potencia

FACUA Málaga ha impartido una charla en Benalauría sobre el cambio climático

FACUA Cádiz se manifiesta ante las nuevas dependencias de la Delegación Municipal de Consumo

FACUA Cádiz imparte talleres informativos sobre los consorcios metropolitanos de transportes

Movistar, la peor empresa del año, portada de la revista 'Consumerismo'

Telecomunicaciones, electricidad y seguros, sectores más denunciados por los consumidores sevillanos en abril

FACUA Cádiz reclama la vuelta del mercado de objetos de segunda mano al exterior del mercado central de abastos

FACUA habilita una web para asesorar a los afectados de Air Comet sobre el procedimiento concursal

Renault llama a revisión a automóviles Laguna III por un problema en el cinturón de seguridad del conductor

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