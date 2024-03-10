FACUA informa
Boletín semanal número 802
10/03/2024
¿Cuál fue El Peor (y más Machista) Anuncio del Año en 2023? Ya puedes votar #ElAnuncioMásMachista
Las webs de la criptoestafa que usa la imagen de una larga lista de famosos están alojadas en servidores de Rusia y EEUU
FACUA se suma a las movilizaciones del 8M y reivindica avances para alcanzar la igualdad real
La Mesa Social del Agua de Andalucía pide una revisión del marco de los sectores ganadero y agrario para avanzar a modelos más sostenibles
FACUA Cádiz reclama al Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana un aumento progresivo de las tarifas del suministro de agua
Autocares Mariano: FACUA Asturias denuncia el deficiente servicio de los autobuses del concejo de Gijón
Tras la denuncia de FACUA Extremadura, la Junta abre expediente a E-distribución por las constantes interrupciones de la luz en Olivenza
Denunciada por FACUA: la AEPD prohíbe cautelarmente a Worldcoin que siga recopilando y tratando datos biométricos de los usuarios
FACUA denuncia estafas que usan la imagen de Carlos Sobera, David Broncano y Andreu Buenafuente para vender criptomonedas
Alertan de la presencia de Hepatitis A en fresas procedentes de Marruecos
FACUA Comunidad Valenciana imparte una charla sobre las últimas reformas del sistema público de pensiones
Cierre del Grupo Lo Mónaco: los usuarios pueden reclamar el dinero de las compras no recibidas
FACUA Extremadura denuncia que la Diputación de Cáceres financie la instalación de cajeros tras el cierre progresivo de oficinas bancarias
FACUA Galicia se une a la Alianza Ibérica del Ferrocarril para reivindicar el transporte en tren entre España y Portugal
El precio del aceite de oliva virgen extra sigue subiendo y acumula ya un incremento interanual del 73%
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