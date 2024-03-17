FACUA informa
Boletín semanal número 803
17/03/2024
Santander, Yelmo, Celside y Renfe, nominadas en la 14ª edición de los premios a La Peor Empresa del Año
FACUA Cádiz denuncia la falta de información institucional sobre las medidas adoptadas por el corte de circulación del puente Carranza
FACUA sale a la calle en 20 ciudades para celebrar el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores
FACUA Sevilla imparte una charla sobre suministro eléctrico
FACUA Madrid exige al Ayuntamiento de la capital que remunicipalice la gestión de los centros deportivos
FACUA Sevilla denuncia a Viajes El Corte Inglés por ofertar ilegalmente sillas de la Carrera Oficial de la Semana Santa
FACUA Asturias denuncia incidencias constantes en los servicios de Alvia en el trayecto Asturias-Madrid
Una estafa a través de SMS suplanta a TikTok y ofrece falsos puestos de trabajo
Mercadona subió un 23% su margen de beneficio el año en que el Gobierno prohibió aumentarlo en los alimentos con el IVA rebajado
FACUA Comunidad Valenciana pide a la Conselleria de Sanitat que vuelva al diálogo con profesionales y agentes sociales
FACUA cree que el proyecto de ley de acciones colectivas busca poner a las asociaciones de consumidores al servicio de fondos de inversión
La Junta de Andalucía limita el control de la sociedad civil sobre las políticas de servicios sociales
FACUA Jaén entrega los premios de su VIII Concurso de Fotografía para jóvenes estudiantes
Cortes de luz por enganches de terceros: FACUA advierte de que las distribuidoras deben indemnizar a los afectados
FACUA Comunidad Valenciana imparte una charla sobre videojuegos y consumo
FACUA Cádiz pide mayor frecuencia en los Cercanías y reforzar la intermodalidad entre buses ante el cierre por obras del puente Carranza
FACUA Sevilla pide explicaciones a Viajes El Corte Inglés tras su oferta de sillas para Semana Santa en carrera oficial
FACUA CV critica que la campaña de seguridad sobre el uso de bicicletas en Valencia culpabilice a los usuarios de los accidentes
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