FACUA informa

Boletín semanal número 803
17/03/2024

Santander, Yelmo, Celside y Renfe, nominadas en la 14ª edición de los premios a La Peor Empresa del Año

FACUA Cádiz denuncia la falta de información institucional sobre las medidas adoptadas por el corte de circulación del puente Carranza

FACUA sale a la calle en 20 ciudades para celebrar el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores

FACUA Sevilla imparte una charla sobre suministro eléctrico

FACUA Madrid exige al Ayuntamiento de la capital que remunicipalice la gestión de los centros deportivos

FACUA Sevilla denuncia a Viajes El Corte Inglés por ofertar ilegalmente sillas de la Carrera Oficial de la Semana Santa

FACUA Asturias denuncia incidencias constantes en los servicios de Alvia en el trayecto Asturias-Madrid

Una estafa a través de SMS suplanta a TikTok y ofrece falsos puestos de trabajo

Mercadona subió un 23% su margen de beneficio el año en que el Gobierno prohibió aumentarlo en los alimentos con el IVA rebajado

FACUA Comunidad Valenciana pide a la Conselleria de Sanitat que vuelva al diálogo con profesionales y agentes sociales

FACUA cree que el proyecto de ley de acciones colectivas busca poner a las asociaciones de consumidores al servicio de fondos de inversión

La Junta de Andalucía limita el control de la sociedad civil sobre las políticas de servicios sociales

FACUA Jaén entrega los premios de su VIII Concurso de Fotografía para jóvenes estudiantes

Cortes de luz por enganches de terceros: FACUA advierte de que las distribuidoras deben indemnizar a los afectados

FACUA Comunidad Valenciana imparte una charla sobre videojuegos y consumo

FACUA Cádiz pide mayor frecuencia en los Cercanías y reforzar la intermodalidad entre buses ante el cierre por obras del puente Carranza

FACUA Sevilla pide explicaciones a Viajes El Corte Inglés tras su oferta de sillas para Semana Santa en carrera oficial

FACUA CV critica que la campaña de seguridad sobre el uso de bicicletas en Valencia culpabilice a los usuarios de los accidentes

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