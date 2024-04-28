FACUA informa
Boletín semanal número 809
28/04/2024
Olga Ruiz, reelegida presidenta de FACUA en su 5º Congreso
Estos son los 22 hombres y mujeres que dirigirán FACUA los próximos cuatro años
Miles de periodistas exigen en un manifiesto acabar con la "máquina de fango" y el "golpismo judicial y mediático"
FACUA Extremadura entra a formar parte del Consejo Extremeño de Consumidores
FACUA Cádiz se adhiere a la manifestación en defensa de la educación pública en la provincia
FACUA elige a su nueva Junta Directiva este sábado en Sevilla en su 5º Congreso
Feria de Sevilla: el ajustado margen de diferencia en los resultados deslegitima aún más una consulta popular plagada de irregularidades
FACUA Sevilla denuncia casos de suplantación en la consulta popular de la Feria y exige su anulación
FACUA Cádiz recuerda a los vecinos de los barrios jerezanos de Cuartillos y La Marquesa que pueden reclamar por los continuos cortes de luz
FACUA Sevilla apoya la concentración contra la reapertura de la mina de Aznalcóllar y los vertidos de metales pesados al Guadalquivir
Riesgo de lesiones: Informan de un defecto en el airbag frontal del pasajero de varios modelos de Subaru
FACUA Sevilla califica de "chapucera" la web del Ayuntamiento para elegir el modelo de Feria de Sevilla
FACUA Euskadi exige que se tomen medidas para reducir las emisiones contaminantes del barrio de Zorroza en Bilbao
Santander, elegida La Peor Empresa del Año 2023 por los consumidores
El aceite de oliva sigue subiendo en los supermercados tras 12 semanas consecutivas bajando en origen
La caída de un árbol rompe una tubería y le destroza la cocina: FACUA CyL logra que RGA Seguros le abone los 3.500 euros de la reparación
FACUA denuncia a MediaMarkt por usar dispositivos Apple como reclamo en su "Día sin IVA" pese a que no les aplica el descuento
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