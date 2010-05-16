FACUA informa
Boletín semanal número 81
16/05/2010
Indemnizada tras dejar el hospital una gasa en su interior tras su parto
FACUA Málaga y el Ateneo de la ciudad han firmado un convenio de colaboración
FACUA Córdoba alerta sobre contratos de enseñanza a distancia que pueden vulnerar la normativa de protección al consumidor
FACUA critica el alto precio y la baja calidad de la banda ancha planteada por Industria para las zonas que todavía no tienen cobertura
FACUA Málaga valora negativamente la retirada de vehículos mediante el sistema exprés
La Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca en la Región de Murcia defenderá los derechos de los usuarios perjudicados
El 84% de los usuarios cree que las administraciones no hacen cumplir la Ley del tabaco
El CCUA critica que el futuro decreto sobre campos de golf podría traer la edificación incontrolada e insostenible
BMW debe revisar cuatro modelos de motocicletas por un defecto que implica riesgo de accidente de tráfico
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