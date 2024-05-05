FACUA informa

Boletín semanal número 810
05/05/2024

Un juzgado desestima la demanda de una financiera contra un socio de FACUA al no demostrar que compró su deuda a otro prestamista

Manuel Baus, reelegido presidente de FACUA Andalucía en su 10º Congreso

FACUA Cádiz imparte dos talleres sobre la compra y reparación de vehículos

Tras el requerimiento de FACUA, CaixaBank incorpora en su web los procedimientos de reclamación que recoge la normativa andaluza

Apoyo al pequeño comercio: FACUA Cádiz valora el rechazo de la alcaldesa de Jerez a que grandes superficies abran domingos y festivos

FACUA Andalucía elige a su nueva Junta Directiva este viernes en Sevilla en su 10º Congreso

FACUA Andalucía recrimina a la Junta su incumplimiento electoral de extender el cribado de cáncer de mama a mujeres menores de 50 años

FACUA pide la retirada de las "Tortillas de Avena 51%" de Mercadona: en realidad, este cereal solo supone la quinta parte de su composición

FACUA Cádiz insta a que se solucionen los problemas de suministro del agua a los vecinos de Valle del Guadiario, en San Roque

FACUA Comunidad Valenciana celebra su 15ª Asamblea General de Socios

FACUA Andalucía y la Fundación FACUA participan en las jornadas 'Diálogos para la cooperación andaluza 2024-2027'

Día Internacional de los Trabajadores: FACUA llama a las movilizaciones del 1 de mayo en defensa del trabajo, la dignidad y la democracia

Patatas (9,3%), zanahorias (3,1%) y lechugas iceberg (2,6%), los alimentos con el IVA rebajado con las mayores subidas mensuales en abril

FACUA Sevilla imparte una charla sobre la digitalización de servicios bancarios

FACUA Cádiz imparte dos formaciones online para informar sobre los derechos que asisten a los consumidores en el sector de los seguros

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