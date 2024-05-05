FACUA informa
Boletín semanal número 810
05/05/2024
Un juzgado desestima la demanda de una financiera contra un socio de FACUA al no demostrar que compró su deuda a otro prestamista
Manuel Baus, reelegido presidente de FACUA Andalucía en su 10º Congreso
FACUA Cádiz imparte dos talleres sobre la compra y reparación de vehículos
Tras el requerimiento de FACUA, CaixaBank incorpora en su web los procedimientos de reclamación que recoge la normativa andaluza
Apoyo al pequeño comercio: FACUA Cádiz valora el rechazo de la alcaldesa de Jerez a que grandes superficies abran domingos y festivos
FACUA Andalucía elige a su nueva Junta Directiva este viernes en Sevilla en su 10º Congreso
FACUA Andalucía recrimina a la Junta su incumplimiento electoral de extender el cribado de cáncer de mama a mujeres menores de 50 años
FACUA pide la retirada de las "Tortillas de Avena 51%" de Mercadona: en realidad, este cereal solo supone la quinta parte de su composición
FACUA Cádiz insta a que se solucionen los problemas de suministro del agua a los vecinos de Valle del Guadiario, en San Roque
FACUA Comunidad Valenciana celebra su 15ª Asamblea General de Socios
FACUA Andalucía y la Fundación FACUA participan en las jornadas 'Diálogos para la cooperación andaluza 2024-2027'
Día Internacional de los Trabajadores: FACUA llama a las movilizaciones del 1 de mayo en defensa del trabajo, la dignidad y la democracia
Patatas (9,3%), zanahorias (3,1%) y lechugas iceberg (2,6%), los alimentos con el IVA rebajado con las mayores subidas mensuales en abril
FACUA Sevilla imparte una charla sobre la digitalización de servicios bancarios
FACUA Cádiz imparte dos formaciones online para informar sobre los derechos que asisten a los consumidores en el sector de los seguros
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