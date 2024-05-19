FACUA informa
Boletín semanal número 812
19/05/2024
FACUA denuncia al Interestelar por tercer año seguido por no permitir entrar con alimentos y cobrar hasta 30 euros por cambiar el nombre
FACUA Asturias celebra su Asamblea General de Socios
FACUA Catalunya participa este sábado 18 de mayo en la Feria de Entidades de Reus
FACUA Comunidad Valenciana participa en la concentración por la reversión de la gestión privada del Hospital del Vinalopó
La presión de organizaciones como FACUA Andalucía lleva a la Junta a excluir la Atención Primaria de los conciertos sanitarios
FACUA Euskadi celebra su Asamblea General de Socios
FACUA Córdoba denuncia al Hotel Averroes por incrementar un 10% los precios de su restaurante a los consumidores que pagan con tarjeta
FACUA Sevilla forma en resolución de conflictos en materia de consumo a estudiantes de Sevilla y San José de la Rinconada
FACUA Euskadi pide a Adif celeridad en las obras para restablecer el servicio de cercanías entre Irún y Lezo
FACUA pide explicaciones a la alcaldesa de Almería por una campaña absolutamente desafortunada sobre agresiones sexuales
FACUA Sevilla denuncia al Real Betis por restringir exclusivamente a sus socios la venta de entradas para el partido con la Real Sociedad
FACUA Madrid se suma a la movilización por la sanidad pública del próximo 19 de mayo
FACUA Andalucía comparece en la comisión de Salud y Consumo del Parlamento sobre la gratuidad de los productos ópticos y la salud visual
Iberia se niega a acatar una sentencia por la que debe devolver 55 euros a un socio de FACUA de unos billetes que le obligó a recomprar
San Sebastián, Vitoria y Lleida, las ciudades con las tarifas de taxi más caras en 2024
Tasa turística en Andalucía: FACUA reclama a la Junta que incluya a los consumidores en el debate
Los socios de FACUA Cádiz reeligen a David Cifredo como presidente
Tras la denuncia de FACUA Andalucía, la Junta multa a Conforama con 7.000 euros por dificultar la devolución de sus productos
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