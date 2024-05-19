FACUA informa

Boletín semanal número 812
19/05/2024

FACUA denuncia al Interestelar por tercer año seguido por no permitir entrar con alimentos y cobrar hasta 30 euros por cambiar el nombre

FACUA Asturias celebra su Asamblea General de Socios

FACUA Catalunya participa este sábado 18 de mayo en la Feria de Entidades de Reus

FACUA Comunidad Valenciana participa en la concentración por la reversión de la gestión privada del Hospital del Vinalopó

La presión de organizaciones como FACUA Andalucía lleva a la Junta a excluir la Atención Primaria de los conciertos sanitarios

FACUA Euskadi celebra su Asamblea General de Socios

FACUA Córdoba denuncia al Hotel Averroes por incrementar un 10% los precios de su restaurante a los consumidores que pagan con tarjeta

FACUA Sevilla forma en resolución de conflictos en materia de consumo a estudiantes de Sevilla y San José de la Rinconada

FACUA Euskadi pide a Adif celeridad en las obras para restablecer el servicio de cercanías entre Irún y Lezo

FACUA pide explicaciones a la alcaldesa de Almería por una campaña absolutamente desafortunada sobre agresiones sexuales

FACUA Sevilla denuncia al Real Betis por restringir exclusivamente a sus socios la venta de entradas para el partido con la Real Sociedad

FACUA Madrid se suma a la movilización por la sanidad pública del próximo 19 de mayo

FACUA Andalucía comparece en la comisión de Salud y Consumo del Parlamento sobre la gratuidad de los productos ópticos y la salud visual

Iberia se niega a acatar una sentencia por la que debe devolver 55 euros a un socio de FACUA de unos billetes que le obligó a recomprar

San Sebastián, Vitoria y Lleida, las ciudades con las tarifas de taxi más caras en 2024

Tasa turística en Andalucía: FACUA reclama a la Junta que incluya a los consumidores en el debate

Los socios de FACUA Cádiz reeligen a David Cifredo como presidente

Tras la denuncia de FACUA Andalucía, la Junta multa a Conforama con 7.000 euros por dificultar la devolución de sus productos

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