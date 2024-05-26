FACUA informa
Boletín semanal número 813
26/05/2024
Quiebra Celside-SFAM tras un reguero de fraudes: FACUA considera escandalosa la inacción de las autoridades de seguros y consumo
FACUA Madrid imparte un taller sobre el etiquetado en los productos básicos de la compra
FACUA Madrid comparece ante la Asamblea para analizar las políticas de consumo de la Comunidad
FACUA Andalucía traslada al PSOE la necesidad de incluir a los consumidores en el debate sobre la tasa turística
Perjudicial para el medio ambiente: FACUA Galicia apoya la concentración en contra de la instalación de una macrocelulosa en Palas de Rei
FACUA denuncia a la promotora de los conciertos de Taylor Swift en el Bernabéu por no permitir el acceso con comida ni bebida
FACUA denuncia al Fortaleza Sound de Lorca por cobrar un extra de 10 euros para poder reacceder al recinto
La ley por el derecho a la vivienda cumple un año: las autoridades de consumo no han hecho pública ni una sola multa contra inmobiliarias
Tras la denuncia de FACUA Sevilla, Lipasam limpia la basura acumulada en el entorno de la muralla de la Macarena
FACUA logra que condenen a Kutxabank a reembolsar a una socia de Bilbao 1.400 euros de gastos de una hipoteca cancelada hace casi 30 años
FACUA Sevilla exige a Lipasam que limpie la basura acumulada en el entorno de la muralla de la Macarena
FACUA Andalucía rechaza el calendario de apertura comercial en festivos y reitera su compromiso con el consumo responsable
La bombona de butano baja un 3,2% hasta los 16,14 euros, su primer descenso en seis meses
061: FACUA Andalucía exige a la Junta un teléfono de contacto totalmente gratuito para las emergencias sanitarias
FACUA Jaén celebra su Asamblea General de Socios
FACUA Sevilla imparte dos charlas sobre la digitalización de servicios bancarios en Sevilla y Cantillana
FACUA Cádiz imparte dos talleres formativos sobre cancelaciones en el transporte aéreo
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