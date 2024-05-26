FACUA informa

Boletín semanal número 813
26/05/2024

Quiebra Celside-SFAM tras un reguero de fraudes: FACUA considera escandalosa la inacción de las autoridades de seguros y consumo

FACUA Madrid imparte un taller sobre el etiquetado en los productos básicos de la compra

FACUA Madrid comparece ante la Asamblea para analizar las políticas de consumo de la Comunidad

FACUA Andalucía traslada al PSOE la necesidad de incluir a los consumidores en el debate sobre la tasa turística

Perjudicial para el medio ambiente: FACUA Galicia apoya la concentración en contra de la instalación de una macrocelulosa en Palas de Rei

FACUA denuncia a la promotora de los conciertos de Taylor Swift en el Bernabéu por no permitir el acceso con comida ni bebida

FACUA denuncia al Fortaleza Sound de Lorca por cobrar un extra de 10 euros para poder reacceder al recinto

La ley por el derecho a la vivienda cumple un año: las autoridades de consumo no han hecho pública ni una sola multa contra inmobiliarias

Tras la denuncia de FACUA Sevilla, Lipasam limpia la basura acumulada en el entorno de la muralla de la Macarena

FACUA logra que condenen a Kutxabank a reembolsar a una socia de Bilbao 1.400 euros de gastos de una hipoteca cancelada hace casi 30 años

FACUA Sevilla exige a Lipasam que limpie la basura acumulada en el entorno de la muralla de la Macarena

FACUA Andalucía rechaza el calendario de apertura comercial en festivos y reitera su compromiso con el consumo responsable

La bombona de butano baja un 3,2% hasta los 16,14 euros, su primer descenso en seis meses

061: FACUA Andalucía exige a la Junta un teléfono de contacto totalmente gratuito para las emergencias sanitarias

FACUA Jaén celebra su Asamblea General de Socios

FACUA Sevilla imparte dos charlas sobre la digitalización de servicios bancarios en Sevilla y Cantillana

FACUA Cádiz imparte dos talleres formativos sobre cancelaciones en el transporte aéreo

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos