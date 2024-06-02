FACUA informa

Boletín semanal número 814
02/06/2024

Consumo multa con más de 150 millones de euros a cuatro aerolíneas por el cobro del equipaje de mano denunciado por FACUA

FACUA Andalucía se une al manifiesto en defensa de los servicios públicos y denuncia un deterioro en sanidad, educación y servicios sociales

Marea Blanca Sevilla entrega a la Junta decenas de miles de firmas de usuarios que reivindican mejoras en la sanidad pública

AC/DC en Sevilla: FACUA critica que la Administración ignore su denuncia a la promotora por cobrar hasta 20 euros por gastos de gestión

Francisco Ferrer, reelegido presidente de FACUA Castilla-La Mancha

FACUA Comunidad Valenciana participa en el II Encuentro de Participación Ciudadana en Salud en Barrios, Pueblos y Ciudades

Rubén Sánchez gana su sexta sentencia contra Javier Negre

FACUA denuncia al Spring Festival de Alicante por impedir el reacceso al recinto con la entrada para un día

FACUA Euskadi pide al Gobierno Vasco actuar urgentemente para prevenir episodios de "calor extremo" en la guardería pública de Basurto

FACUA Madrid reclama la construcción de nuevos centros educativos públicos en la Comunidad

FACUA Sevilla organiza una charla en Fuentes de Andalucía sobre protección de los consumidores

FACUA advierte de que los alimentos sin gluten son de media un 158% más caros y pide al Gobierno un programa de ayudas económicas a celiacos

Los bancos no podrán cobrar un extra por las transferencias que lleguen de forma inmediata desde 2025

FACUA Castilla y León celebra su Asamblea General de Socios

FACUA Andalucía expone a la Asociación de Comerciantes Ambulantes del Bajo Guadalquivir su apuesta por un equilibrio de formatos

FACUA alerta de la entrada en concurso de acreedores de los centros estéticos Ideal

La OCU oculta qué energéticas participan en sus "subastas" y cuánto le han pagado las ganadoras por captarles clientes

FACUA Sevilla imparte una charla sobre alimentación saludable en Cantillana

Manzanas fuji (9,5%), limones (7,0%) y uvas (4,5%), los alimentos con el IVA rebajado con las mayores subidas mensuales en mayo

FACUA Cádiz imparte dos formaciones 'online' sobre los derechos de los usuarios en el suministro eléctrico

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