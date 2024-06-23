FACUA informa

Boletín semanal número 817
23/06/2024

La Audiencia Nacional admite a trámite la querella de la Fiscalía contra Naturgy por delito contra el mercado y los consumidores

FACUA lamenta que el Gobierno maquille su inacción ante las subidas ilegales de márgenes en el aceite de oliva eliminándole el IVA

Machismo: Vueling, multada con 28.000 euros tras la denuncia de FACUA por negar el embarque a una mujer por su escote

FACUA Madrid reclama al Gobierno de Ayuso que resuelva los problemas de accesibilidad de los espacios públicos de la Comunidad

Castilla y León relaja los controles sanitarios ganaderos: FACUA alerta del aumento del riesgo de intoxicaciones alimentarias

FACUA Euskadi se reúne con el Ayuntamiento de Bilbao por los episodios de "calor extremo" en la guardería pública de Basurto

FACUA Andalucía pide a la Junta sanciones contundentes al sector inmobiliario tras detectar irregularidades en el 75% de las inspecciones

FACUA Córdoba asesora a los afectados por el cierre del centro de depilación Único en Córdoba

FACUA denuncia a las aerolíneas Wizz Air, Transavia y Eurowings por el cargo ilegal por viajar con equipaje de mano

FACUA Extremadura critica que el Ayuntamiento de Valencia del Ventoso suba las tarifas del agua pese a la mala calidad del suministro

La Fundación FACUA participa en un coloquio internacional sobre los sistemas de protección al consumidor en diferentes países

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