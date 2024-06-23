FACUA informa
Boletín semanal número 817
23/06/2024
La Audiencia Nacional admite a trámite la querella de la Fiscalía contra Naturgy por delito contra el mercado y los consumidores
FACUA lamenta que el Gobierno maquille su inacción ante las subidas ilegales de márgenes en el aceite de oliva eliminándole el IVA
Machismo: Vueling, multada con 28.000 euros tras la denuncia de FACUA por negar el embarque a una mujer por su escote
FACUA Madrid reclama al Gobierno de Ayuso que resuelva los problemas de accesibilidad de los espacios públicos de la Comunidad
Castilla y León relaja los controles sanitarios ganaderos: FACUA alerta del aumento del riesgo de intoxicaciones alimentarias
FACUA Euskadi se reúne con el Ayuntamiento de Bilbao por los episodios de "calor extremo" en la guardería pública de Basurto
FACUA Andalucía pide a la Junta sanciones contundentes al sector inmobiliario tras detectar irregularidades en el 75% de las inspecciones
FACUA Córdoba asesora a los afectados por el cierre del centro de depilación Único en Córdoba
FACUA denuncia a las aerolíneas Wizz Air, Transavia y Eurowings por el cargo ilegal por viajar con equipaje de mano
FACUA Extremadura critica que el Ayuntamiento de Valencia del Ventoso suba las tarifas del agua pese a la mala calidad del suministro
La Fundación FACUA participa en un coloquio internacional sobre los sistemas de protección al consumidor en diferentes países
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