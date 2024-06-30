FACUA informa
Boletín semanal número 818
30/06/2024
BMW, condenada: FACUA gana la primera de sus 10 demandas contra el cartel de fabricantes de automóviles
FACUA Sevilla imparte una charla online sobre suministro eléctrico
FACUA Cádiz anima a participar en la manifestación en contra de la masificación turística de este sábado 29 de junio
FACUA alerta a los consumidores sobre los abusos y ofertas fraudulentas que pueden encontrarse en las rebajas
FACUA Málaga apoya la concentración de este 29 de junio contra la turistificación masiva de la ciudad
El Patronato de la Fundación FACUA aprueba sus cuentas anuales de 2023 y analiza su actividad en el primer semestre de 2024
FACUA Catalunya se suma a la movilización de este 27 de junio en Terrasa contra la tasa comarcal de residuos del Vallès Occidental
FACUA Extremadura exige al Ayuntamiento de Badajoz que paralice la subida de las tarifas de agua
FACUA solicita su personación como acusación contra Naturgy por delito contra el mercado y los consumidores
Más de la mitad de los usuarios encuestados por FACUA Madrid considera deficiente la red de transportes públicos de la comunidad
FACUA Huelva exige a la Junta la dotación presupuestaria y finalización de las obras del futuro hospital comarcal de Aracena
Fresas (51%), naranjas (24%) y manzanas golden (11%), los alimentos con el IVA rebajado con las mayores subidas mensuales en junio
FACUA Galicia se reúne con la Fiscalía Provincial de Pontevedra para abordar asuntos que puedan afectar a los consumidores
FACUA Madrid imparte un taller 'online' sobre qué aspectos tener en cuenta en la compraventa de un inmueble
La nueva rebaja del IVA del aceite de oliva es una huida hacia adelante del Gobierno para no actuar ante las subidas ilegales, critica FACUA
Cetelem devuelve a un socio de FACUA 10.000 euros por intereses usureros y otros cargos ilícitos de una tarjeta revolving contratada en 1993
Tras la denuncia de FACUA Galicia, el Resurrection Fest se abstiene de cobrar por la devolución del dinero no consumido en la 'cashless'
FACUA y la Fundación FACUA participan en un taller sobre protección de datos y consumidores en los Cursos de Verano de la UPO en Carmona
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